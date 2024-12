El Gobierno del Chubut implementa nuevos trámites digitales para la constitución de personas jurídicas

«Este avance refuerza nuestro compromiso con modernizar la gestión pública y facilitar la creación de nuevas empresas, un factor clave para atraer inversiones a la provincia», afirmó el ministro de Gobierno.



En el marco de las políticas de modernización y digitalización impulsadas por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, el Gobierno del Chubut, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), pone en marcha desde este miércoles los trámites digitales de homonimia y reserva de nombre, dos instancias iniciales en la creación de Sociedades, Asociaciones Civiles y Fundaciones.



Al respecto, el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, destacó que esta nueva modalidad «simplifica significativamente los trámites, ofreciendo un servicio más ágil y eficiente para los ciudadanos. Este avance refuerza nuestro compromiso con modernizar la gestión pública y facilitar la creación de nuevas empresas, un factor clave para atraer inversiones a la provincia», subrayó.



Cabe remarcar que estos desarrollos fueron concretados íntegramente con recursos internos del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación Tecnológica. Y en el proceso de diseño y ajuste de estas herramientas digitales, se convocó a representantes de Colegios de Abogados y Escribanos para recoger su feedback y asegurar que las soluciones se adapten a las necesidades concretas de los usuarios.



Este enfoque colaborativo, que permitió implementar mejoras basadas en la experiencia directa de los profesionales, será también la metodología de trabajo para los desarrollos que están en curso, enfocados en digitalizar otros trámites esenciales.



La implementación los trámites de Homonimia y Reserva de Nombre 100% online permite realizar consultas de disponibilidad de nombres para la conformación de entidades y reservas de éstos en unos pocos clicks, agilizando los procesos y reduciendo los tiempos administrativos, ya que hasta el momento estas validaciones se hacían de manera manual.



Desde ahora el sistema verificará automáticamente que no existan nombres similares entre entidades, evitando confusiones legales, y asegura la actualización en tiempo real de la información disponible. Este avance no solo optimiza recursos, sino que mejora significativamente la experiencia de los usuarios, consolidando un servicio moderno y eficiente.



Esta iniciativa se enmarca en un ambicioso plan provincial para avanzar de manera contundente con soluciones digitales orientadas a los ciudadanos. En particular, desde el Ministerio de Gobierno se impulsa la digitalización de los trámites de sus principales dependencias con fuerte impacto en la ciudadanía, como los Registros Civiles, la IGJ y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), promoviendo una gestión pública más ágil, accesible y moderna.

