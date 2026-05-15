El Gobierno del Chubut fortalece las Residencias de Larga Estadía con obras y mejoras integrales

La ministra de Desarrollo Humano visitó el Hogar de Ancianos Pablo VI de Comodoro Rivadavia donde la provincia está llevando adelante una serie de trabajos para dar solución a problemas estructurales históricos.

En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores, el Gobierno del Chubut continúa avanzando con importantes obras y acciones de mejora en distintos puntos de la provincia.

Autoridades provinciales recorrieron los trabajos que se ejecutan en el Hogar de Ancianos Pablo VI de Comodoro Rivadavia, donde además se concretó la colocación de cámaras de videovigilancia y se supervisaron los talleres y actividades que actualmente se desarrollan en la institución.

La recorrida fue encabezada por la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Florencia Papaiani, junto a la directora de la institución, María Ester Maloqueo; el vicedirector y el equipo de trabajo del hogar.

Una obra muy esperada

Las obras, que son ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura de la Provincia, contemplan una importante intervención estructural que incluye la renovación integral de la instalación cloacal, la refacción de sanitarios, mejoras en espacios de servicio, enfermería, lavadero y sectores comunes, además de la incorporación de nuevo equipamiento.

Durante la visita, la ministra Papaiani destacó que “la obra en el Pablo VI era muy esperada y trajo solución a problemas estructurales históricos y que además permite repensar la institución con nuevos espacios y plazas disponibles para una demanda creciente”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que “desde el Gobierno Provincial seguimos trabajando para fortalecer cada Residencia de Larga Estadía, no solamente desde la infraestructura, sino también acompañando al personal, incorporando herramientas de seguridad y promoviendo espacios de encuentro y recreación para las personas mayores”.

Las intervenciones incluyen la refacción de baños adaptados, mejoras en el sistema de agua y cloacas, instalación de nueva bomba elevadora y reacondicionamiento de áreas fundamentales para el funcionamiento diario del hogar.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se destacó además el compromiso y el trabajo cotidiano de los equipos que sostienen la atención y el cuidado integral de las personas mayores que residen en la institución.



