El Gobierno del Chubut firmó un convenio para garantizar el financiamiento de los cuerpos de bomberos en toda la provincia

El acuerdo se concretó durante una reunión en la Casa de Gobierno con las presencias de ministros del gabinete provincial, representantes de los servidores públicos y de Cooperativas de Servicios Públicos.

El Gobierno del Chubut, a través de los Ministerios de Gobierno y de Seguridad y Justicia, firmó un convenio marco de colaboración y cooperación con los Bomberos Voluntarios del Chubut y la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos, con el objetivo de sostener el financiamiento y la operatividad de los cuerpos activos en toda la provincia.

El acuerdo, concretado en la Casa de Gobierno en Rawson, se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a reconocer, fortalecer y garantizar el trabajo que realizan los bomberos voluntarios en todo el territorio provincial.

El convenio es una búsqueda de alternativas ante la disposición del Gobierno Nacional que prohíbe a las empresas de servicios públicos incluir tasas municipales en sus facturas, mecanismo que hasta ahora constituía una parte central del sistema de financiamiento de los bomberos voluntarios.

Apoyo a los 32 cuarteles de la provincia

La iniciativa establece la creación de un Fondo Voluntario de Ayuda Financiera, al que podrán adherir las Cooperativas de Servicios Públicos, incorporando en sus facturas un ítem identificado como “Aporte Solidario a Bomberos Voluntarios”. Este aporte será optativo para los asociados, se informará de manera clara y podrá darse de baja de forma gratuita y sencilla en cualquier momento.

El mecanismo que presenta el acuerdo firmado busca reemplazar las vías de financiamiento afectadas por la prohibición nacional de incluir tasas municipales en las facturas de servicios. “Este convenio nos da un marco jurídico y operativo para que las comunidades puedan seguir apoyando a sus bomberos, sin que se vulnere el carácter voluntario del aporte”, destacó el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a los cuerpos de bomberos voluntarios, con registro contable independiente, transferencia mensual y rendición pública ante municipios, cooperativas y la comunidad.

El acuerdo también prevé la firma de convenios locales específicos, que deberán ser ratificados por ordenanza municipal, y la participación activa de la Subsecretaría de Protección Ciudadana como coordinadora institucional y facilitadora técnica.

Con la firma de este acuerdo, la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres busca proteger a una de las instituciones más valoradas de la comunidad, reafirmando además su compromiso con la seguridad y protección de los ciudadanos de toda la Provincia del Chubut.

