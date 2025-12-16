El Gobierno del Chubut otorgará asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre además del 2 de enero

La decisión de modificar lo que se había establecido en un principio tiene que ver con la importancia que estas fechas tienen para las familias chubutenses, sumado al movimiento turístico que se genera y los beneficios para las economías regionales.



El Gobierno del Chubut comunicó este lunes por la tarde la decisión de otorgar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre además del 2 de enero tras considerar la importancia que estas fechas tienen tanto para las familias chubutenses como la implicancia para las economías regionales y el movimiento turístico.

La medida, establecida mediante decreto provincial, alcanza al personal de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, sociedades del Estado y sociedades con aporte mayoritario estatal.

En el texto del documento legal que lleva la firma del gobernador Ignacio «Nacho» Torres y la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, se hace hincapié «en el significado social y espiritual de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo», ante lo cual «con la finalidad de facilitar la preparación de las tradicionales fiestas, se considera conveniente otorgar asueto administrativo».

Además se subraya que la medida «permitirá a los ciudadanos festejar con tranquilidad, reduciendo las aglomeraciones y la posibilidad de acontecimientos automovilísticos».