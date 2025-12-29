El Gobierno del Chubut coordina el envío de equipos de perforación a Cholila para garantizar el abastecimiento de agua potable

En esa localidad se avanzará con nuevas perforaciones estratégicas. Los trabajos permitirán además garantizar el normal desarrollo de la Fiesta Nacional del Asado, prevista para fines de enero.

El Gobierno de la Provincia del Chubut informó que, por intermedio de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, a cargo de Hernán Tórtola, y en coordinación con la Municipalidad de Cholila, se realizará el envío de equipos de perforación destinados a asegurar y fortalecer el abastecimiento de agua potable en la localidad.

Los equipos partirán el 2 de enero desde la zona del Valle, específicamente desde Los Altares, donde se están finalizando las nuevas perforaciones programadas. Una vez en Cholila, se dará inicio a los trabajos que permitirán avanzar con nuevas perforaciones estratégicas, incrementando la disponibilidad de agua y mejorando las condiciones operativas del sistema existente.

Esta acción forma parte del plan de trabajo conjunto que la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres viene llevando adelante con distintas Municipalidades del interior provincial, y que continuará, luego de Cholila, con el cronograma previsto para Paso de Indios, José de San Martín y Las Plumas, priorizando respuestas concretas en materia de infraestructura esencial y acceso al agua.

Asimismo, se destacó que estos trabajos permitirán garantizar el normal desarrollo de la Fiesta Nacional del Asado, prevista para fines de enero, reforzando la provisión de agua tanto para la comunidad como para las actividades turísticas y productivas vinculadas al evento.

Con estas medidas, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso de brindar soluciones estructurales, mejorar la calidad de vida de las comunidades y acompañar el desarrollo social, económico y turístico de cada localidad del interior chubutense.

