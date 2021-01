El Gobierno del Chubut convocó a gremios docentes y auxiliares de la educación para presentar el protocolo de vuelta a clases

La reunión será este jueves en la sede de la cartera educativa. Los ejes centrales a presentar tienen aplicación en los establecimientos públicos y escuelas públicas de Gestión Privada de todos los niveles y modalidades de la Educación Obligatoria, y de los Institutos Superiores, Municipales y Provinciales.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, convocó para este jueves 21 a todos los gremios que representan a los trabajadores de la educación de la provincia, con el fin de presentar el “Protocolo Jurisdiccional de Retorno a Clases Presenciales” aprobado por el Consejo Federal de Educación.

En ese marco, la convocatoria alcanzó a los secretarios generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh); del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed); del Sindicato de Docentes Privados (Sadop); de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET); y de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), ATE, SOYEAP y UPCN.

Presencialidad no Obligatoria

El protocolo prevé la implementación de 4 etapas centrales con el fin de implementar y sostener un ordenamiento de las actividades fundamentales para el retorno a clases de los alumnos, pero también establece que “el regreso a clases presenciales no será obligatorio para cuyas familias decidan no enviarlos, sea por prescripción médica o decisión –estrictamente- familiar”. En estos casos, los alumnos podrán continuar sus estudios en forma no presencial hasta que la situación epidemiológica actual por Covid 19 culmine definitivamente.

Condiciones Previas

En la primera etapa, el Consejo Asesor evaluará los aspectos sanitarios, es decir si están dadas o no las condiciones para el regreso a clases según las indicaciones del Ministerio de Salud; el aspecto pedagógico, referido al “tránsito progresivo a la presencialidad” según grupos etarios y niveles educativos que podrán comenzar a asistir a los establecimientos; y el aspecto de la infraestructura escolar, referido al acondicionamiento necesario con respecto a la infraestructura básica, como la sanitaria básica y esencial para la reapertura.

Sensibilización y comunicación

La segunda etapa contempla un trabajo de sensibilización masiva intra e interministerial y hacia las comunidades de toda la provincia, estableciendo un trabajo articulado entre todos los niveles educativos, para fomentar un mensaje consensuado orientado al proceso de reapertura, a través del análisis el conocimiento del protocolo jurisdiccional.

A tal fin, se prevén encuentros con todo el personal docente y auxiliar con los equipos directivos para la implementación del protocolo, además de capacitaciones y ejercicios para toda la comunidad educativa acerca de los procesos de adaptación a la “nueva realidad”.

Asimismo, la tercera etapa apunta a desarrollar campañas de comunicación dirigidas a estudiantes, familias, docentes y personal auxiliar sobre síntomas a monitorear y todas las medidas sanitarias fundamentales para evitar contagios de Covid 19, además de los protocolos con respecto al uso de los espacios comunes, los tiempos pedagógicos y modificaciones de los hábitos y rutinas escolares.

Reapertura: aspectos generales

Finalmente, una vez que todos los establecimientos den cumplimiento a las etapas previas, los Supervisores Técnicos Escolares de cada nivel y modalidad evaluarán los formatos pedagógicos, de organización institucional y de gestión directiva. En el caso de las Escuelas de Gestión privada, serán visados por la Dirección de Educación Privada.

Se podrán realizar grupos de no más de 7 alumnos de nivel inicial y 15 en los niveles primario, secundario y de educación superior; y en todos los casos se deberá respetar el distanciamiento de 1,5 metros entre estudiantes y alumnos, disminuyendo la cantidad de alumnos por grupos si los espacios áulicos no permitieran mantener esa distancia.

Además, se deberán implementar jornadas escolares con reducción de horarios para la atención de los grupos de presencialidad con tiempos intermedios para garantizar la higiene, y alternancia en los tiempos de los grupos entre asistencia a la escuela y el trabajo pedagógico en la no presencialidad.