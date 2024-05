El Gobierno del Chubut controló más de 10.000 vehículos y detectó 49 conductores alcoholizados durante el fin de semana

En el marco de los operativos, se realizaron 7.394 test de alcoholemia y 17 vehículos fueron retenidos. Además, se confeccionaron 123 actas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, realizó el último fin de semana diversos controles de fiscalización, alcoholemia y de prevención en distintas rutas que atraviesan el territorio provincial.

Durante los operativos, llevados a cabo por la Subsecretaría de Seguridad Vial, se controlaron 10.047 vehículos, se realizaron 7.394 test de alcoholemia y 49 conductores en estado de ebriedad fueron retirados de circulación. Además, 17 vehículos fueron retenidos y se confeccionaron 123 actas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Para ello, se contó con la colaboración de las Unidades Regionales de la Policía del Chubut, Direcciones de Tránsito municipales, Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Rawson y Playa Unión

Se llevaron a cabo controles de fiscalización y prevención sobre el ingreso a la ciudad capital por Ruta Provincial Nº 7, Ruta Nacional Nº 25 y en el casco urbano. Además, se realizaron controles de alcoholemia en los ingresos a Playa Unión y Puerto Rawson por el Puente El Elsa.

Se controlaron 1.731 vehículos, se realizaron 1.191 test de alcoholemia, 4 conductores fueron retirados de la vía pública, se labraron 28 infracciones y se retuvo un vehículo.

Trelew, Gaiman y Puerto Madryn

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y la periferia de la ciudad, como también en Ruta Nacional Nº 3 -en ingreso norte y sur-. Además, se realizaron controles sobre la Ruta Nacional N°25 camino a Gaiman.

En total, fueron verificados 2.042 vehículos, se realizaron 1.892 test de alcoholemia y se detectaron 18 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, fueron registradas 28 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 2 automóviles.

En Gaiman se controlaron 103 vehículos, se practicaron 97 alcoholemias, se registró un caso positivo, se labraron 6 actas y no se retuvo ningún vehículo.

En tanto que, en Puerto Madryn, se realizaron controles de alcoholemia a los 179 conductores que circulaban en distintos sectores; se registraron 8 resultados positivos, se retuvieron 11 vehículos y se labraron 15 infracciones.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Los operativos en Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo en el casco céntrico, como así también en distintos puntos de la periferia, en el acceso oeste de la ciudad por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3.

Allí, se controlaron 2.739 vehículos, se realizaron 1.783 test de alcoholemia, se detectaron 13 conductores en estado de ebriedad, se labraron 26 infracciones y se retuvo un vehículo.

En tanto, en Rada Tilly, se verificaron 207 vehículos, se llevaron adelante 192 alcoholemias sin casos positivos, se labró una infracción y no se retuvo ningún vehículo.

Comarca Andina y Esquel

Las tareas de prevención se efectuaron sobre las rutas y accesos a Cholila, El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Lago Puelo con un total de 1.739 vehículos verificados en diversos controles operativos. Se efectuaron 1.012 pruebas de alcoholemia, no se detectaron conductores alcoholizados, se confeccionaron 2 infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

En Esquel, fueron controlados 1.011 vehículos, se registraron 5 conductores alcoholizados, se labraron 17 infracciones y se retuvieron 2 vehículos.

Tecka y Gobernador Costa

En tanto, la delegación de Tecka y la Policía del Chubut verificaron 18 vehículos en circulación, no se registraron casos positivos de alcoholemia, no se labraron infracciones de tránsito y tampoco hubo retenciones vehiculares; mientras que en Gobernador Costa, se controlaron 278 vehículos, se efectuaron 37 alcoholemias positivas, no se elaboraron infracciones ni se retuvo ningún vehículo.