El Gobierno del Chubut conectó el Hospital Rural de Gastre a la red urbana de gas

Se trata de una obra histórica y una solución definitiva que mejorará las condiciones laborales del personal de salud y la calidad de atención de la comunidad. El establecimiento no dependerá de tanques de GLP.



Con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad en cada punto de la provincia, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres continúa ejecutando distintas obras y recientemente concretó la conexión del Hospital Rural de Gastre, que depende de la Secretaría de Salud, a la red urbana de gas envasado de Camuzzi.



La obra representa una solución definitiva a una demanda histórica y mejora significativamente el funcionamiento del establecimiento sanitario.



“Hoy el Hospital de Gastre no depende de los tanques de GLP, sino que está conectado a través del medidor a la red urbana del pueblo”, señaló Carlos Casas, director provincial de Recursos Físicos de la Secretaría de Salud, explicando que este avance significa “depender cada vez menos del tanque de GLP, de la logística de YPF Gas y de la entrega en la época de invierno, con nieve, agua, hielo o barro”.



En tal sentido, Casas remarcó que “este invierno, Gastre, directamente al estar conectado a la red urbana, no va a tener ese problema”.



Avances en infraestructura sanitaria



Cabe recordar que, a comienzos de este año, el Hospital Rural de Gobernador Costa fue conectado a la red urbana de gas natural. Tanto esa obra como la reciente incorporación del Hospital Rural de Gastre a la red urbana de gas envasado dan cuenta de los avances en infraestructura sanitaria en zonas rurales, impulsados por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura de la provincia.



Desde la cartera de Salud, a cargo de Denise Acosta, se priorizan este tipo de intervenciones en establecimientos asistenciales rurales, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y garantizar un servicio seguro y de calidad para las comunidades del interior.