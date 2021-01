El Gobierno del Chubut apuesta al desarrollo de la industria vitivinícola en la zona sur de la provincia 

Se realizó la primera capacitación, orientada al sector vitivinícolo, brindada a más de 40 representantes de chacras y establecimientos en Comodoro Rivadavia.

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut, Leandro Cavaco, participó este miércoles de la primera capacitación orientada al sector vitivinícolo dictada en Comodoro Rivadavia por el enólogo, Darío González Maldonado.

También estuvieron presentes el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el titular del Ente Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi y la concejal, Viviana Navarro; y contó con la participación de más de cuarenta representantes de chacras y establecimientos de la región como también de productores interesados en desarrollar éste emprendimiento específico.

El primer viñedo que funciona en Kilómetro 18 está en pleno proceso y surgió a partir de un proyecto familiar que busca producir el primer vino comodorense de autor.

“Una actividad que antes se desconocía o era impensada”

En este marco, Leandro Cavaco señaló que “esto surgió debido a que el emprendedor, Mauricio Sánchez, decidió poner en producción un viñedo en la Zona de Km. 18 que hoy es una realidad, siendo el primer proyecto específico que se desarrolla en la zona suburbana con posibilidades de realizar su primera vendimia dentro de aproximadamente dos años”.

Asimismo, Cavaco resaltó el acompañamiento del Gobierno Provincial a la industria vitivinícola que viene creciendo exponencialmente año tras año y agregó que “el gobernador, Mariano Arcioni, nos encomendó ésta tarea, y el Estado tomó la decisión de impulsar el primer vivero vitícola que ya está en producción y en funcionamiento en El Maitén. Además incorporamos un enólogo al Ministerio para que pueda asesorar a los productores interesados desde el punto de vista técnico”.

“Fue un día muy importante para todos los productores de la zona sur ya que por primera vez estuvimos presentes en Comodoro con una actividad que antes se desconocía o era impensada. La importancia radica en que estamos dando un paso más hacia el complemento de la diversificación de nuestra matriz productiva”, indicó el funcionario provincial.

Vino comodorense de autor

El titular del proyecto denominado “Pequeño Viñedo Felidor”, Mauricio Sánchez contó que “empecé buscando una alternativa con la idea original de revender vinos. Quería algo particular para poder comercializar en éste tiempo de pandemia y se me había ocurrido hacer una tienda online de vinos patagónicos pero noté que las bodegas de Río Negro y Neuquén son más grandes y su producto se puede conseguir en los supermercados y no ocurre lo mismo con los de Chubut”.

“Son tres años que sí o sí tiene que tener la planta como para poder sacar un buen vino. La idea es hacer un local en el viñedo para que la gente pueda ir, degustar un vino y comer una picada hasta que tengamos nuestra propia producción”, explicó Sánchez quien en su predio en Kilómetro 18 sembró 200 plantas adquiridas en la provincia de Mendoza de las especies Pinot Grigio; Chardonnay y Sauvignon Blanc.