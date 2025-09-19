El Gobierno del Chubut anunció aumentos salariales para la Policía de la Provincia

Se otorgará por decreto en octubre y será retroactivo. Se trata de incrementos al básico del 1.6%, 1.7% y 1.6% para los meses de agosto, septiembre y octubre, «más una suma de 45.000 pesos que asciende a 90.000 en el mes siguiente», explicó el ministro Iturrioz. El mes próximo se retomarán las negociaciones con el COBIPOL.

El Gobierno del Chubut anunció aumentos salariales para los efectivos de la Policía de la Provincia, los cuales se abonarán por decreto en octubre y con retroactividad. La medida implica incrementos «de alrededor de los 130.000 pesos a 150.000 pesos» para quienes no tienen antigüedad y «de 230.000 pesos para las escalas superiores», explicó el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Irurrioz en una conferencia de prensa que compartió en la Casa de Gobierno junto al jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, e integrantes de la Plana Mayor.

«La decisión que ha tomado el Gobierno es la última oferta que hicimos y que gran parte del personal policial estaba conforme a recibirla, sacarla por decreto. Esto es el 1.6, el 1.7 y el 1.6 para los meses de agosto, septiembre y octubre, más la suma de 45.000 pesos como un ítem que asciende a 90.000 pesos en el mes siguiente, esto en agosto y en septiembre, que es el retroactivo, y se va a pagar todo junto con los haberes de septiembre que se cobran en octubre», detalló el funcionario provincial.

Agregando que «esta situación hace que el agente de policía tenga un incremento de alrededor de los 130.000 a 150.000 pesos y que en las escalas superiores este aumento llegue a alrededor de 230.000 pesos».

Luego de hacer un racconto de las numerosas negociaciones llevadas adelante junto al COBIPOL (Consejo de Bienestar Policial) y las mejoras en las ofertas salariales planteadas desde el Gobierno, que fueron detalladas por García, el ministro explicó que la decisión de otorgar los aumentos por decreto se dio «ante el permanente cambio de ángulo» en las negociaciones planteadas «por un grupo minúsculo que no opinan como sus pares» lo que provocó un estancamiento de dos meses, derivando en otorgar el incremento por decreto, aunque aclaró que «las negociaciones se van a retomar en octubre».

Tanto Iturrioz como García cuestionaron esta actitud, remarcando el ministro que «nuestra tendencia es llegar a que como primera instancia en negociación salarial o paritarias no haya ningún agente de policía por debajo de la línea de la pobreza».

«Eso es lo que nos preocupa, lo que nos desespera, y creemos que en eso estábamos en total sintonía con los integrantes del COBIPOL elegidos por elección. Siempre fue el inicio de las paritarias con esta propuesta, sacar a estos agentes de la línea de la pobreza», remarcó.

Además el ministro de Seguridad y Justicia se refirió a quienes realizan críticas en redes sociales «que aducen estar mal pagos y un comisario mayor retirado cobra 3.200.000 pesos de jubilación. Creo que es insultar al resto de los jubilados, decir que eso es una mala jubilación» sostuvo y agregó que «he escuchado también y he visto publicaciones en redes sociales de quienes integraban la jefatura anterior, quizá no como Plana Mayor, pero sí como una Jefatura de área, quejarse de los ingresos policiales cuando la jefatura que él integraba, sin criticar a nadie porque era una situación económica, estaba en el 50% de la canasta básica».

Además en otro tramo, Iturrioz se refirió a uno de los pedidos realizados por el COBIPOL, indicando que de otorgar tal solicitud «esa nueva erogación que proponía que haga el Gobierno en cuanto al riesgo profesional, que sí respeta jerarquías porque es bonificable, o sea, repercute en base de cálculo, hacía que un agente perciba 100.000 pesos más, pero los comisarios generales 300.000 pesos más. Entonces el concepto de equidad desaparecía en absoluto. O sea, los cuadros inferiores sugieren estar mal remunerados».

Clima enrarecido

En tanto y al ser consultado en relación al estancamiento en las negociaciones que se produjo, el ministro habló «de un clima enrarecido» por parte «de un grupo minúsculo, pero que se ha sobrepuesto a sus pares, que no quiere llegar a ningún acuerdo», indicando que tal situación «perjudica» de no darse tal incremento «a los cabos, cabos primeros y hasta los sargentos, que son los que tienen la menor remuneración, hablando cuantitativamente».

Y recordó que «le dijimos al COBIPOL las partidas que tuvimos que rescindir, que son servicios para ellos, tuvimos que dejar de comprar móviles, tuvimos que dejar de hacer inversiones que también redundaban en mejora de la prestación del servicio para mejorar la situación salarial. Esta es la posibilidad total, desde el Gobierno no podemos gastar un peso más porque sería irresponsable fiscal», destacó.

Finalmente fue categórico al afirmar que «el gobierno actual no quiere dejar de pagar el sueldo ni un solo mes. No vamos a cometer la torpeza que se cometió en ejercicios anteriores de permitir un aumento que no se puede pagar para después tener a los asalariados sin cobrar sus haberes de manera regular».

Logros en sólo un año y medio

Por su parte, el jefe de la Policía del Chubut Andrés García, destacó los avances logrados «en un año y medio de gestión», remarcando que se dio con trabajo tras haber partido en diciembre de 2023 con una situación «que no era mala solamente en lo salarial, era pésima en cuanto a la administración de recursos humanos», recordando que «más de 500 efectivos venían siendo postergados en sus ascensos, que esto también tiene que ver con lo salarial de manera injustificada durante muchísimos años, algunos de ellos durante más de 15 años».

Recordó que al asumir «se tuvo que salir corriendo a comprar chalecos antibalas para quienes habían egresado el 7 de diciembre del 2023, previo a que nosotros asumiéramos porque ni siquiera eso lo habían comprado», y agregó que «mejoramos el armamento, compramos en menos de un año y medio más de mil pistolas no solamente para los nuevos ingresantes, practiquen ya desde los inicios con su nuevo armamento sino también para empezar a recambiar y unificar el armamento viejo que tiene el personal policial, hicimos una compra de más de mil chalecos balísticos para empezar a reemplazar los chalecos balísticos atrasados. Hacemos un trabajo integral para dar una solución integral a una problemática que venía cargando la Policía de la provincia desde no una, sino desde varias gestiones anteriores a que nosotros asumiéramos junto con el gobernador Ignacio Torres».

Asimismo y respecto al incremento que se otorgará expresó que «junto al Subjefe y a la Plana Mayor hicimos una recorrida por la provincia, hablamos con las bases, y las bases piden que necesitan una recomposición salarial urgente y no ven con malos ojos la propuesta que había hecho el Gobierno incluso algunos de los actuales integrantes del Consejo de Bienestar Policial, la mayoría podría decirlo, no están en desacuerdo con estas propuestas», concluyó.