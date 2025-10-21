El Gobierno del Chubut amplía la búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia con drones y perros especializados

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se mantiene un contacto permanente con sus familiares directos.



El Gobierno del Chubut encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa el intenso operativo de búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años y Juana Inés Morales, de 69, en un amplio radio geográfico cercano al ‘Cañadón Visser’ y ‘Rocas Coloradas’ en el trayecto entre Comodoro Rivadavia y Camarones.



En la mañana de este lunes, el rastrillaje se reanudó con 40 efectivos policiales junto con personal y móviles de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal. Además, se emplean drones de última generación para relevar el área y binomios de las Divisiones Canes de la Policía del Chubut, la Base Aeronaval ‘Almirante Zar’ y de la Policía Federal Argentina especializados en búsqueda de personas.



Amplia cobertura de búsqueda



El jefe de la División Búsqueda de Personas en Comodoro Rivadavia activó el Protocolo de Intervención del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para coordinar las acciones y el trabajo en terreno con la supervisión general del ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut, Héctor Iturrioz, y el Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal.



El subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, define las tareas del operativo que, hasta el momento, abarcó 40 kilómetros desde el punto donde se produjo el hallazgo de la camioneta de la pareja hasta la Ruta Nacional N° 3.



Durante el recorrido, se inspeccionaron puestos abandonados y otros sectores de interés pero sin resultados positivos hasta el momento.



El Gobierno del Chubut va a profundizar todas las acciones necesarias con el despliegue de una mayor cantidad de personal, vehículos y recursos tecnológicos para lograr la localización de las personas desaparecidas en un proceso en el que se mantiene un contacto permanente con sus familiares directos.