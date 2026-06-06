El Gobierno del Chubut adquirió una nueva torre de endoscopía digital para el Hospital Subzonal de Rawson

Se trata de un equipo de última tecnología, que requirió una inversión de más de 200 millones de pesos por parte de la administración provincial.

En el marco del plan de fortalecimiento del sistema sanitario público que lleva adelante el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, se incorporó recientemente en el Hospital Subzonal “Santa Teresita” de Rawson una nueva torre de endoscopía digital.

El moderno equipo de última generación, marca Fujifilm Eluxeo 6000, demandó una inversión de 218.707.315 pesos por parte de la administración provincial.

La nueva torre de endoscopía digital, que ya fue instalada y utilizada por profesionales médicos del nosocomio capitalino, evita la derivación de pacientes hacia otras localidades para realizarse estudios y diferentes prácticas.

En esa línea, ya se efectuaron dos procedimientos, un estudio diagnóstico y una intervención terapéutica avanzada, lo cual representa un salto de la calidad en la atención y los servicios que se brindan.

Características del equipo

La torre de endoscopía digital marca Fujifilm Eluxeo 6000, con procesador y fuente de luz LED, es una solución diagnóstica y terapéutica de rutina.

Permite realizar endoscopía alta (videogastroscopio) y baja (colonoscopio con zoom óptico), y colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (videoduodenoscopio), que es un procedimiento médico mínimamente invasivo que combina endoscopia y rayos X para examinar y tratar afecciones en los conductos biliares y pancreáticos.

Asimismo, permite extraer cálculos, dilatar estenosis, colocar stents y tomar biopsias para aliviar obstrucciones o dolores.

Cabe destacar, a su vez, que el videocolonoscopio con zoom óptico es fundamental en gastroenterología para realizar endomicroscopía y diagnosticar pólipos diminutos o lesiones precancerosas en el mismo acto.

Política sanitaria provincial

Es relevante destacar que el Gobierno del Chubut viene concretando de forma permanente diferentes inversiones en equipamientos e insumos destinadas a los hospitales de toda la provincia.

Para ello, la Secretaría de Salud realiza relevamientos constantes en cada establecimiento, a partir del diálogo con los directivos y el personal de cada servicio, con el fin de identificar las necesidades prioritarias y gestionar las soluciones más adecuadas, y continuar fortaleciendo el sistema sanitario público.



