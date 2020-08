El Gobierno de Rio Negro rechaza la ocupación de tierras federales en El Bolsón

El Gobierno de Río Negro rechaza la ocupación ilegal de terrenos federales en la zona de la reserva forestal Loma de Medio, en El Bolsón. A través del Ministerio de Seguridad y Justicia se gestiona la presencia de la Nación para lograr una solución a la problemática.

Por tratarse de tierras federales, las acciones competen a la Justicia Federal con asiento en San Carlos de Bariloche.

No obstante eso, la Provincia inició las gestiones pertinentes para lograr la presencia del Ministerio de Seguridad de Nación en el lugar, en la búsqueda de una solución integral. Además, la Policía rionegrina actuó en resguardo del predio y acompañó a la Municipalidad de El Bolsón en acciones de control del tránsito en la zona.

“La situación nos preocupa, porque se trata de un espacio de gran valor natural y uno de los principales atractivos turísticos de la región”, sostuvo la Gobernadora.

El conflicto se inició cuando autoridades del Club Deportivo El Refugio denunciaron que desconocidos habían ingresado al predio tras romper el cerco perimetral y habían comenzado la usurpación. La entidad deportiva aseguró que ese terreno le fue cedido por INTA para la construcción de un complejo.

Tomó inmediata intervención la Comisaría 12º de El Bolsón y se dispuso una guardia en el lugar. Posteriormente, el Ministerio Publico Fiscal informó que no tenía competencia en ese lugar y trasladó las actuaciones a la Justicia Federal, ordenando que se retire la custodia policial. A partir de ese momento, el espacio quedó en resguardo de la Gendarmería Nacional Argentina.

A pedido del Municipio de El Bolsón, la Policía rionegrina acompañó las tareas de interrupción del acceso de una de las vías a la reserva y realizó un operativo de tránsito conjunto para desalentar la circulación de vehículos que puedan transportar materiales hacia el sector.

La fiscal federal María Letier, autoridades de la Gendarmería y el INTA se entrevistaron con los usurpadores. Momento después informaron a la Policía rionegrina que no era necesaria su presencia en el lugar.

No obstante eso, se dispuso un refuerzo preventivo para el destacadamente de Loma del Medio.