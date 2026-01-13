El Gobierno de Chubut restableció el servicio eléctrico en Epuyén y Cholila

La normalización de los servicios se logró mediante la puesta en funcionamiento de equipos de generación aislada recientemente arribados a ambas localidades. En paralelo, continúan las tareas de reparación sobre las líneas de 13,2 kV de Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, afectadas por los incendios.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos, informa que quedó restablecido el servicio eléctrico en las localidades de Epuyén y Cholila, en el marco de las tareas desplegadas ante la emergencia ígnea que afecta a la Comarca Andina.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el trabajo coordinado de los equipos técnicos y operativos, y remarcó que el restablecimiento del suministro se concretó mediante la puesta en funcionamiento de equipos de generación aislada que arribaron recientemente a ambas localidades.

Durante la última jornada, un total de 12 personas trabajaron de manera directa en la instalación y puesta en marcha de los motores de generación, lo que permitió normalizar el suministro eléctrico tanto en Epuyén como en Cholila. Estos equipos operan como una solución transitoria, mientras avanzan las reparaciones definitivas sobre la infraestructura dañada.

En paralelo, se continúa trabajando en el restablecimiento de la línea de media tensión de 33 kV, con el objetivo de que ambas localidades vuelvan a estar energizadas a través del sistema interconectado, una vez concluidas las tareas de reparación.

Más tareas de reparación

Asimismo, continúan las tareas de reparación sobre la línea de 13,2 kV de Puerto Patriada, así como también sobre las líneas de 13,2 kV de Epuyén y El Hoyo, que resultaron afectadas por los incendios. En este frente operativo se encuentran abocadas 53 personas, que trabajan de manera simultánea tanto en el restablecimiento de la línea de Puerto Patriada como en la reparación de la línea de 33 kV, integrando cuadrillas provenientes de Rawson y de la Delegación Noroeste.

A este despliegue se suma un equipo de cuatro personas que trabaja específicamente sobre los sistemas de bombeo de agua, garantizando el funcionamiento de un servicio esencial para las comunidades afectadas. El resto del personal continúa desarrollando tareas vinculadas a la operatividad diaria de la Delegación Noroeste y al mantenimiento del sistema eléctrico regional.

Una vez restablecido el servicio eléctrico a través de la red, el Gobierno Provincial dispuso que los equipos de generación aislada permanezcan estratégicamente emplazados: un equipo completo en Epuyén, un equipo completo en Cholila y un equipo completo en resguardo en la Delegación Noroeste, a fin de contar con capacidad de respuesta inmediata ante eventuales contingencias, mientras persista el riesgo asociado a los incendios en la región.

Los equipos de generación incorporados consisten en conjuntos electrógenos de alta potencia, con motores diésel cabinados aptos para operar a la intemperie, capaces de abastecer de manera continua a localidades completas. Están equipados con transformadores elevadores de tensión, sistemas de protección y tanques de combustible de gran capacidad, lo que permite una operación autónoma, segura y sostenida, reforzando la confiabilidad del sistema eléctrico ante situaciones de emergencia.

Finalmente, desde el Gobierno Provincial se ratificó que se continuará trabajando de manera ininterrumpida hasta lograr la normalización completa de toda la infraestructura eléctrica afectada, priorizando la seguridad, la continuidad de los servicios esenciales y el acompañamiento permanente a las localidades de la Comarca Andina.