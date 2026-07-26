El Gobierno continúa con la puesta en valor integral del Centro de Interpretación de Punta Tombo

La renovación de las instalaciones, la creación de un nuevo espacio audiovisual inmersivo y el mejoramiento de senderos e infraestructura forman parte de un conjunto de acciones articuladas con el sector privado que fortalecen la experiencia turística y educativa en una de las principales áreas naturales protegidas de la Patagonia.

El Gobierno del Chubut avanza en un proceso integral de renovación y puesta en valor del Centro de Interpretación del Área Natural Protegida Punta Tombo, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes, fortalecer las acciones de educación ambiental y consolidar al sector como uno de los principales espacios de conservación e interpretación de la biodiversidad patagónica.

Los trabajos fueron desarrollados en tres etapas de manera articulada entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, a través Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas; la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; la Coadministración del Área Natural Protegida Punta Tombo y el ENTRETUR, con distintos organismos y empresas: Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Torca y Pinturería Croma.

De esta manera, el Estado Provincial continúa fortaleciendo la infraestructura y los servicios de Punta Tombo mediante una estrategia de trabajo articulado con instituciones y empresas privadas, generando aportes concretos para la conservación, la educación ambiental y el desarrollo turístico sostenible.

Las acciones en marcha permitirán ofrecer una experiencia renovada, moderna e inmersiva, poniendo en valor el patrimonio natural del área y fortaleciendo su rol como uno de los principales atractivos de conservación e interpretación ambiental de toda la región.

Sala Marina

En este marco, se llevan adelante trabajos de renovación integral de la escenografía del diorama y de la Sala Marina del Centro de Interpretación, a partir del aporte económico realizado por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

El acuerdo contempla un aporte económico de 13.600.000 pesos, destinado exclusivamente a la readecuación y puesta en valor de la Sala Marina, incluyendo obras, equipamiento, desarrollo de contenidos y mejoras directamente vinculadas con la renovación del espacio.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada. El nuevo mural escenográfico está prácticamente concluido, mientras que avanza la restauración de las piezas que integran la exhibición de fauna marina, entre ellas ejemplares de pingüinos, orcas, lobos marinos, delfines y diversas especies de peces.

En las próximas etapas se completará el montaje escenográfico definitivo de las piezas, se realizarán ajustes de iluminación y se pondrán a punto los distintos elementos que conforman la exhibición. Asimismo, se gestionan nuevos aportes para continuar con la renovación integral de la sala, que prevé la incorporación de un nuevo diseño lumínico, la actualización de la cartelería interpretativa, sonido ambiental y otras mejoras orientadas a adecuar el Centro de Interpretación a los estándares museográficos contemporáneos.

Nuevo espacio audiovisual inmersivo

Como parte de las acciones de fortalecimiento del Centro de Interpretación, el Área Natural Protegida Punta Tombo y la empresa Torca suscribieron un acuerdo de colaboración institucional para la creación, equipamiento y puesta en funcionamiento de la “Sala Inmersiva TORCA – Experiencia Acegame X-View”.

El nuevo espacio estará destinado a la exhibición de contenidos audiovisuales vinculados con la biodiversidad marina y terrestre de la Patagonia, la conservación ambiental, la divulgación científica y la promoción turística del área protegida.

En el marco del acuerdo, la empresa realizará la entrega de cinco proyectores destinados exclusivamente al equipamiento y funcionamiento de la sala, que pasarán a integrar el patrimonio afectado al Centro de Interpretación de Punta Tombo.

Mejoras en senderos e infraestructura

A las acciones de renovación del Centro de Interpretación se suma el convenio de colaboración institucional suscripto con Pinturerías Croma, mediante el cual la empresa realizó una donación de pinturas, barnices y materiales complementarios destinados al mantenimiento, restauración y puesta en valor del sistema de senderos y de la infraestructura del área protegida de cara a la temporada de Pingüinos de Magallanes.

El aporte contempla 250 litros de barniz para madera destinados al entablonado de los senderos, 70 litros de convertidor de óxido, además de pinceles, rodillos, thinner o aguarrás, guantes de nitrilo y mamelucos descartables.

Los materiales serán utilizados exclusivamente en tareas de mantenimiento, preservación y mejora de la infraestructura pública y turística del área, especialmente en los senderos y espacios de circulación de visitantes.

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