El gobernador Arcioni reunió a los intendentes en Paso de Indios y solicitó trabajar fuertemente de cara a la elección del 22 de octubre

«Los acuerdos logrados por Sergio Massa nos permite hoy proyectarnos con más claridad”, dijo el mandatario provincial en relación a las gestiones que viene llevando a cabo el ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial de ‘Unión por la Patria’.

Este jueves en horas del mediodía, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, reunió en la localidad de Paso de Indios a un grupo de intendentes y los instó a trabajar fuertemente por la lista que encabeza Sergio Massa para presidente de la Nación. Del encuentro también fueron parte dirigentes del Frente Renovador -Chubut-, ministros y legisladores provinciales.

Culminada la reunión con intendentes y dirigentes políticos en Paso de Indios, Arcioni indicó que “vinieron todos los intendentes en funciones y electos de la comarca andina y la verdad que estoy muy contento. Más que nada estuvimos repasando esas reuniones de trabajo que tenemos en forma permanente, por eso vino gran parte del gabinete y obviamente también charlando lo que va a ser la elección del 22 de octubre”.



“Hay mucha presencia del Gobierno Nacional en el interior provincial”

“Justamente estuvimos conversando de todas las obras que tienen del Gobierno Nacional y de la Provincia que hoy están teniendo los municipios. Eso es muy importante y con un grado de cumplimiento y eficiencia que hay que destacarlo dentro de este federalismo, que tanto se habla”, resaltó el gobernador y detalló: “las obras en las localidades del interior son de viviendas, escuelas de nivel inicial, en clubes con césped sintéticos e iluminación, obras del ENHOSA; hoy Paso de Indios está próximo a tener el 100% de cloacas y esas son todas obras gestionadas obviamente por Provincia, pero impulsados por el Gobierno Nacional. Entonces, y eso en el interior se siente mucho, hay mucha presencia del gobierno nacional en el interior”.

A su vez, Arcioni remarcó que “es bueno mostrar todo lo que es este federalismo y la presencia de un Estado Provincial y Nacional en forma permanente con el interior de la provincia. No solamente hay que mirar las ciudades grandes, el interior tiene muchas necesidades y ahí es donde tiene que estar el Estado”.

“Eliminación de la obra pública y de la coparticipación”

Y agregó: “Obviamente lo que me han manifestado muchos de los intendentes es su preocupación, dado ahora que están las elecciones y las declaraciones de algunos candidatos diciendo que se van a eliminar dos cosas fundamentales que tienen un fuerte impacto en el interior y que les preocupa a todos los intendentes que es la eliminación de la obra pública y de la coparticipación. Gran parte necesita de eso, como también hay otras localidades del interior que viven 100% del Estado provincial. Entonces, cuando se habla de eliminar coparticipación y obra pública, es algo que a los intendentes los pone en alerta y que les preocupa”.

“Llegando con respuesta absolutamente a todos los sectores”

Consultado por el contexto nacional, Arcioni expresó que “yo lo veo muy bien al ministro de Economía, Sergio Massa, muy enfocado hoy en la campaña, pero por sobre todas cosas en la gestión, llegando con respuesta absolutamente a todos los sectores para lograr esa composición luego de la devaluación exigida por el Fondo Monetario, que es gran parte que se va a compensar con el bono y con las paritarias”.

“Veo un gobierno muy sensato, diciendo la verdad, trabajando gestionando, relacionándose, cuando hablo de gobierno me refiero obviamente al ministro de Economía como candidato, relacionándose con todos los organismos de financiación internacional, con los cuales tienen mucho respeto, porque si no fuera así, no hubieran logrado los acuerdos que hoy nos permite también proyectarnos con una claridad y hablando por sobre todas las cosas con sinceridad y mostrando cuáles son los dos modelos de país que están hoy”.

“La posible llegada de Milei preocupa demasiado a los Intendentes”

Ante una posible llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación, Arcioni precisó que “seguramente habrán escuchado a los señores intendentes, su preocupación es cuando escuchan de un candidato que van a eliminar la coparticipación y la obra pública, me refiero a estos dos temas que son puntuales que les preocupan demasiado a los intendentes, entonces los ponen en un estado de alerta”.

Presentes

Entre los presentes se destacó los intendentes Mario Pichiñán de Paso de Indios; Ariel Molina de Corcovado, Diego Pérez de Río Pico, Iván Fernández -electo- de Lago Puelo; Marcelo Limarieri de Gualjaina; Jorge Seitune de Tecka; Rubén Calpanchay de José de San Martín; Oscar Currilen de El Maitén; Antonio Reato de Epuyén; Silvio Boudargham de Cholila; entre otros.

Asimismo, estuvieron presentes la vicepresidenta del Frente Renovador, Vanesa Abril; y el presidente del Congreso partidario, Pablo Nouveau; referentes de Gaiman y El Hoyo; y ministros del gabinete provincial.

—