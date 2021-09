El Gobernador anunció que antes de fin de año se licitará la primera etapa del nuevo Centro Administrativo Provincial

El mismo estará emplazado en el predio del ex Zoológico de Rawson, y se llevará a cabo la propuesta del arquitecto Carlos Alberto Ramos, que resultó ganadora de 33 proyectos presentados.

Durante el acto de firma de contratos de construcción de viviendas sociales para Rawson, el gobernador del Chubut, hizo un repaso por las obras destinadas para la capital provincial, e hizo hincapié en el “centro cívico” que pronto se pondrá en ejecución.

“Rawson ha estado relegado mucho tiempo a causa de egoísmos políticos, no puede ser que no tenga un Gimnasio Municipal, un Hospital como el que se merece, donde ya hemos inaugurado varias salas y en el que vamos a seguir invirtiendo, una plaza, un Centro Cívico, porque cuando uno ve las reparticiones que tiene el Estado Provincial en Rawson y en las condiciones donde los trabajadores cumplen sus funciones son calamitosas”, remarcó Arcioni.

En este sentido, el mandatario provincial indicó que “por eso hemos tomado la decisión de hacer el Centro Cívico que se merece, dejando los egoísmos políticos de lado, el ‘si yo no puedo inaugurarlo no lo hago’”.

“El centro cívico lo vamos a llevar a cabo porque hicimos un concurso nacional donde se presentaron 33 estudios de reconocimiento nacional e internacional, lo ganó un estudio de La Plata y hoy ya se prepara la carpeta técnica y ejecutiva para antes de fin de año licitar y empezar la primera etapa. Va a llevar años su construcción, pero alguien tiene que empezar y terminar”, planteó el Gobernador.

Por último, Arcioni expresó: “Miremos a futuro, porque muchas veces se trabaja en lo políticamente correcto, sin pensar en el futuro, hay que tomar medidas que son políticas de Estado que no son por 4, 6 u 8 años, son políticas de Estado que van más allá de lo que es la gestión y de los que tenemos la responsabilidad de gobernar”.