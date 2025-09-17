El Geomuseo Eduardo Lucio fue declarado de interés científico, educativo, social, cultural y turístico

El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó por unanimidad una resolución que declara de interés científico, educativo, social, cultural y turístico al Geomuseo Eduardo Lucio, un espacio de la Fundación Cooperar. Se trata del único de su tipo en la Argentina y uno de los cuatro en el mundo, junto a los que funcionan en Brasil, Italia y España.

Con este reconocimiento, todo el pueblo pasa a ser custodio del patrimonio natural que resguarda y comparte el Geomuseo, reafirmando su valor para la comunidad local y para quienes visitan la región.

El director del Geomuseo, Agustín Quesada, destacó la importancia de la declaración:

“Es un primer paso fundamental para el museo tener un reconocimiento de base comunitario. Y la población nos está acompañando, visitando, reconociendo la labor realizada. Que ahora el Concejo Deliberante, que es la autoridad formal de la población, nos pueda también brindar este apoyo, para nosotros es muy importante”.

Por su parte, Facundo Andreassi, secretario de la Mesa Ejecutiva de Coopetel y tesorero de la Fundación Cooperar, subrayó el carácter colectivo del proyecto:

“Primero, gracias al Concejo, gracias a todos los asociados de Coopetel, porque si bien ahora estamos momentáneamente en la dirección, esto es un esfuerzo de la comunidad cooperativa. Es emocionante porque en la sesión del deliberante se habló del incendio en el marco de este reconocimiento; brigadistas salvaron la casa de Isabel, que también se iba a perder. Así que orgulloso, contento, por este proyecto”.

¿Sabías que es el único Geomuseo del país?

El Geomuseo Eduardo Lucio alberga una colección única de más de 600 piezas entre minerales, rocas, fósiles y meteoritos de la Patagonia, de Argentina y de distintas partes del planeta. Actualmente exhibe 300 de esos ejemplares, que se renuevan mensualmente.

El espacio fue inaugurado el 28 de enero de 2025, en el marco del 99° aniversario de El Bolsón, apenas dos días antes del incendio que consumió 3.800 hectáreas en la zona. Sin embargo, su historia se remonta a comienzos de los años 2000, cuando Eduardo Lucio e Isabel Giraudo, un matrimonio apasionado por la geología, comenzaron a recorrer el país recolectando y puliendo piedras. Durante 20 años sostuvieron un museo privado en Mallín Ahogado, hasta que, tras el fallecimiento de Lucio, Isabel decidió donar la colección a la Fundación Cooperar de Coopetel para asegurar su continuidad.

Gracias a un convenio con el municipio, el Geomuseo funciona en el edificio La Torre (Juez Fernández 430), remodelado junto al Colegio de Arquitectos de Río Negro. Desde su apertura en el centro de la localidad, recibió miles de visitantes de la región y del exterior, incluidos coleccionistas de Estados Unidos y Chile, consolidándose como un atractivo turístico y cultural de la Comarca Andina.

Un museo vivo

El Geomuseo propone un recorrido autoguiado de aproximadamente media hora, que combina instancias interactivas y una sala 3D para comprender la historia geológica de la cordillera. Entre sus tesoros se encuentra el meteorito Esquel, una roca extraterrestre de altísima gama que sorprende por su rareza y belleza, y la Piedra de Malvinas, símbolo de memoria y soberanía.

“El Geomuseo enseña sobre la geodiversidad de los minerales, las gemas, los meteoritos y los paisajes. Tiene la misión de presentar este nuevo concepto de la geodiversidad, así como conocemos la biodiversidad”, sintetizó Quesada.

Información útil

Dirección: Juez Fernández 430, edificio La Torre, El Bolsón.

Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 hs. / sábados de 10 a 13 hs.