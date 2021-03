El Fiscal Díaz Mayer dispuso medidas en las investigaciones por incendios y el ataque al vehículo presidencial

En el marco de la investigación que se desarrolla entorno a los incendios por lo que la cordillera fue declarada zona de desastre, el fiscal Carlos Diaz Mayer, se reunión los peritos de la Policía Federal que peritarán la zona de los incendios de la Comarca. También supervisó los procedimientos realizados entorno a la investigación del atentado al presidente de la Nación durante su visita a Lago Puelo.

Díaz Mayer explicó que se reunió con bomberos división investigación de siniestros de la Policía Federal, “pedí su intervención en las pericias de los incendios para determinar fehacientemente donde se iniciaron y cuál fue el motivo que los generó. Necesitamos determinar si fueron intencionales o no y en su caso determinar responsabilidades más allá que entiendo que por acción o por omisión habrá responsables pero eso será determinado en el curso de la investigación que estoy llevando adelante”.

Por otra parte el magistrado del Ministerio Público Fiscal estuvo en contacto con el personal de la Brigada de Investigaciones a cargo de los cinco allanamientos por los hechos del sábado que afectaron al presidente de la Nación. Ocasión en la que “Se secuestraron celulares y ropa. La detención fue a los fines de realizar una identificación completa y además hacer un reconocimiento médico trasladándolos al hospital, completando la etapa comunicándoles la imputación. Que sepan que tienen un legajo abierto en su contra, más allá de la apertura formal de la investigación que es el acto formal ante el juez, prevista por el Código Procesal”, explicó.

Por el momento la investigación es provincial, la Justicia Federal intervendría en lo relacionado con la seguridad del presidente, entendiendo que la justicia provincial no podría intervenir en las situaciones de responsabilidades sobre la custodia del presidente de la Nación. Los delitos investigados por el fiscal son atentados a la autoridad y daños. “Habrá que evaluar con la intervención del juez penal de Esquel si la justicia provincial tiene competencia o debiera intervenir la federal”, sostuvo.

La Fiscalía de Lago Puelo interviene de oficio desde el momento de los hechos. “Aun no llegaron las actuaciones ya que debido al corte de servicio eléctrico a raíz del incendio, las comisarías están realizando las actuaciones manualmente y se conectan cuando encienden los generadores alimentados con combustible. Cuando se recabe toda esta documentación se requerirá la fijación de una audiencia de formalización de la investigación”, señaló Díaz Mayer.

Tres nuevos detenidos

Este jueves se sumaron tres nuevas detenciones de personas implicadas en la causa de atentado al presidente, los procedimientos judiciales se realizaron en la localidad de Lago Puelo; entre los detenidos habría una mujer.

El fiscal a cargo de la investigación indicó que al igual que las cinco detenciones anteriores ligadas a la causa, las personas serán notificadas y la causa avanzará en su contra con la imputación del delito de “atentado a la autoridad y daño, tras dicha diligencia recuperaron la libertad, ya que hasta el momento no hay elementos para pedir una prisión preventiva, por no existir peligro de fuga ni tampoco de entorpecimiento a la investigación.