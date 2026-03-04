El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reconocer la trayectoria de los brigadistas provinciales

La iniciativa, anunciada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres durante la apertura de las Sesiones Ordinarias, apunta a establecer un régimen especial para brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego con extensa trayectoria en el combate de incendios forestales._

El Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura un proyecto de ley destinado a establecer un régimen especial de abstención del débito laboral para brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, reconociendo la tarea de alto riesgo que desarrollan quienes integran el sistema de combate de incendios forestales.

La iniciativa, anunciada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres durante su reciente discurso de apertura del período de Sesiones Ordinarias, busca brindar una transición laboral digna para brigadistas con extensa trayectoria en el combate del fuego, teniendo en cuenta el desgaste físico y las exigencias propias de una actividad que se desarrolla en condiciones extremas.

El proyecto contempla que puedan acceder al beneficio aquellos agentes que acrediten funciones como combatientes del fuego desde al menos el año 1995, tengan 53 años o más y se desempeñen como personal de planta permanente del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

*Reconocimiento a una tarea de alto riesgo*

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los brigadistas forestales cumplen una función esencial para la protección del patrimonio natural y la seguridad de las comunidades, interviniendo desde hace décadas en tareas de prevención, detección y combate de incendios en distintos puntos de la provincia.

En ese sentido, el proyecto propone crear un régimen especial que permita relevar de las tareas operativas a aquellos agentes que, por su edad y trayectoria, han dedicado gran parte de su vida a la lucha contra el fuego, garantizando una transición adecuada hasta alcanzar la edad jubilatoria.

*Beneficio hasta la jubilación*

La iniciativa establece que los brigadistas incorporados al régimen percibirán el 85% móvil de la remuneración correspondiente a su cargo, manteniendo los aportes previsionales y de obra social, hasta reunir los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio.

De esta manera, el Gobierno provincial busca reconocer institucionalmente la trayectoria, el compromiso y el servicio prestado por los brigadistas, quienes durante años han desarrollado su labor en condiciones de alto riesgo y exigencia física.