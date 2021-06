El Ejecutivo Municipal vetó la ordenanza 052/2021 por no cumplir con las leyes vigentes

ADJUDICACIÓN DE 10 LOTES FISCALES

El Poder Ejecutivo municipal de El Hoyo, vetó la ordenanza 052/2021 sancionada el 26 de mayo, mediante la cual se otorgaba a título gratuito 10 lotes fiscales. La misma generó polémica entre vecinos y vecinas inscriptos hace años en un registro de demanda de acceso a lotes y viviendas sociales. También se sumó un rechazo y propuesta de ordenanza del colectivo Ni Una Menos de la Comarca Andina.

El veto además de citar una serie de considerandos, en el artículo N° 1 especifica que la ordenanza 052/2021 no cumple con ninguno de los pasos previos establecidos por la ordenanza 45/2016 y demás normativas vigentes.

El ejecutivo al fundamentar el veto, asevera que la polémica ordenanza, designa a personas como beneficiarias de lotes sin haber cumplimentado los procedimientos y requisitos previamente establecidos , en contradicción con las normas vigentes; al tiempo que la misma refleja un acto arbitrario por parte de los ediles que la aprobaron , dado que existen ciudadanos y ciudadanas de El Hoyo a la espera de ser beneficiados con un lote , “ Es decir, con el derecho a participar de un proceso de pre adjudicación en igualdad de condiciones según un listado único, máxima siendo la pretendida transferencia a título gratuito”, reza uno el poder ejecutivo en uno de los párrafos de los considerandos.

Es válido recordar que la ordenanza en cuestión, fue presentada sobre tablas al final de la cesión y fue aprobada en pocos minutos, con los votos positivos de la mayoría de los concejales a excepción de Gustavo Flak quien votó por la negativa.

Flak en diálogo con este medio tras hacer un recontó de la situación de los lotes fiscales en cuestión comprometidos hasta el mes de mayo con el IPV, y ante la posibilidad de planes habitacionales de nación el ejecutivo planteo al legislativo trabajar fuertemente sobre esos lotes para asignarlos a las personas que están inscriptos en un listado único, cuestión que no sucedió dado que se impulsó y se aprobó de forma repentina la iniciativa que hoy está en el ojo de la tormenta.

El concejal dijo que no va a polemizar sobre los nombres de las personas a las que la ordenanza 52/2021 beneficia, para más adelante indicar “Me parece que es mucha irresponsabilidad generar una expectativa que después no se puede cumplir. Esta ordenanza adjudica 10 lotes sin respetar la ordenanza 45/2016, por eso mi postura fue pasar la ordenanza a comisión para trabajarla…Yo entiendo que se debería haber trabajado sobre el listado que hay en acción social con más de 200 familias inscriptas”, pero esto no prospero; “ en ese momento solo se pasó el tratamiento a la comisión de hacienda y se resuelve sobre la marcha otorgar esos lotes”, indicó Gustavo Flak.

El concejal además subrayó que el ejecutivo se vio ante la obligación de vetar la ordenanza 52/2021, porque si no se convertía en cómplice,” No puede ser que nosotros siendo representantes del pueblo desconozcamos las ordenanzas vigentes…. O hagamos la vista gorda “, al tiempo que remarcó que previo al veto se dialogó en forma constante para ver si se podía encontrar una salida “porque quienes se perjudican es la gente, básicamente… cualquiera tiene derecho a judicializar esto porque no se cumplió con la normativa vigente, hay 190 familias que quedaron excluidas de esta adjudicación …”

Finalmente Flak, señaló que en una reunión previa a presentar el veto, tratando de arribar a un acuerdo en la que participó el secretario de planeamiento y la directora de tierras, el ejecutivo le advirtió a los concejales que la ordenanza 52/2021 tiene una inseguridad jurídica para las personas adjudicadas. “Me parece que estas ocas necesitan quórum, y mucho dialogo, somos una comunidad pequeña y solidaria … y nos conocemos. Me parece que no era prudente presentar una ordenanza sobre tablas y aprobarla en pocos minutos”, aseguro el concejal Gustavo Flak.