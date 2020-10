El DetectAr   no  relevó personas  sintomáticas  en El Hoyo y Lago Puelo

Las voluntarias referentes y nacionales, Tamara Kiecak y Denise Laplacette que encabezan el programa DetectAr en la provincia del Chubut, el cual llegó a la Comarca Andina el pasado lunes (26) , indicaron que en el trabajo de rastrillaje realizado en terreno no se detectaron personas sintomáticas , lo que indica y reafirma que no hay circulación comunitaria del virus.

ESCUCHA AUDIO ENTREVISTA CON VOLUNTARIAS NACIONALES DEL PLAN DETECTAR 👇👇

En tal sentido Tamara Kiecak en diálogo con Noticias de la Comarca señaló “eso es fundamental y muy bueno, la idea justamente del detectar es seguir trabajando desde la prevención y en caso que el virus llegue, evitar que se haga una circulación comunitaria, detectar a tiempo, aislar la persona, grupo familiar y contactos estrechos para cortar con la cadena de contagios y así evitar la propagación del virus en la región” .

El DetectAr llegó a El Hoyo y Lago Puelo, con el objeto de sumar una herramienta de control y prevención más a las ya implementadas por el sistema de salud y seguridad. En ese marco se capacitó a personal de salud y voluntariado sobre el trabajo de rastrillaje y búsqueda del virus en terreno a través de visitas a domicilios en los cuales se completa una encuesta en busca de personas sintomático, de detectarse se los invita a acercarse a los centros preparados para realizar el correspondiente test antígeno rápido, el cual permite en pocos minutos obtener el resultado, y en caso de dar positivo actuar en consecuencia con el objeto de bloquear el círculo del virus.

A esto las referentes nacionales subrayaron “la idea es dejar en cada una de las localidades la capacidad operativa para que aquí mismo los profesionales y voluntarios puedan llevar a cabo el programa” ; a lo que se añadió “se ha capacitado a los equipos para que puedan realizar los test rápidos, teniendo en cuenta las lejanías y características que tiene los hospitales rurales de la zona con los laboratorios que realizan los test , por lo que representa una gran estrategia para que no tengan que depender de nadie. También se capacitó en bioseguridad sobre el uso correcto de todos los elementos de protección, pensando y poniendo en relevancia la importancia del cuidado de los profesionales de la salud”.

Por su parte Denisse Laplacette , describió como “ muy buena recepción de la comunidad, el rastrillaje se ha llevado de manera bárbara, es una visita casa por casa, con muy buena recepción y respuesta a las preguntas que los voluntarios hacían”.

Por otra parte se encargó de destacar que el trabajo que se viene realizando en lago Puelo y El Hoyo en el contexto de Pandemia no es de ahora , lo que facilita el contacto fluido con vecinos y vecinas una herramienta importante a la hora de prevenir y trabajar en terreno con la búsqueda activa de personas sintomáticas.

Por otra parte se informó que el Programa DetectAr contempla también dejar insumos en los hospitales para llevar adelante el plan,” la idea es que se puedan utilizar y sumar una herramienta más para contener la propagación del virus”, insistió la referente nacional.

“A No Relajarse “

Consultada Tamara Kiecak por su balance en la experiencia vivida en el territorio chubutense y en especial en los dos pueblos de la Comarca Andina, sostuvo que el panorama epidemiológico entre las ciudades de la costa chubutense y la cordillera es distinto , en la costa hay alta circulación comunitaria del virus en tanto en la Comarca Andina no hay ningún caso activo , aseverando que si bien “ Esto es muy importante, no tiene que servir para relajarse, sino todo lo contrario poner todas las herramientas y energías en que el virus no llegue aquí y esto va a depender de una responsabilidad social importantísima y compromiso de vecinos y vecinas, es la única forma que tenemos para evitar que el virus llegue, que seamos conscientes que respetemos el distanciamiento , salir lo menos posible de nuestros municipios, que tratemos de no compartir eventos, el uso de tapabocas , eso es lo más importante … es muy bueno que hoy no tengan una circulación comunitaria del virus y que hoy no tengamos casos” , sostuvo Tamara .

Quien se encargó de remarcar que “Hay que seguir trabajando para que eso suceda más que nada por las particularidades que tenemos aquí hospitalarias, que ante una caso grave de Covid dependen de otros hospitales por no contar con terapias intensivas” .

Finalmente se informó que en forma constante se eleva información y datos relevados en el marco del programa DetectAr Federal a las autoridades sanitarias nacionales, quienes ya están en conocimiento de la situación de la Comarca ; no solo con la experiencia obtenida en El Hoyo y Lago Puelo, sino del escenario de la vecina localidad de El Bolsón, provincia de Rio Negro , adelantando que la idea es también llevar el DetectAr a esa zona .