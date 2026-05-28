El cuerpo que aparecio en Bariloche es el de Ana Lia Corte la mujer buscada

(Fuente: MPF RN)

Los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense a los restos humanos hallados en el barrio Arrayanes de Bariloche permitieron identificar a la mujer como Ana Lía Corte, de 52 años, cuya búsqueda se encontraba activa desde hacía 18 días.

La identificación se logró a partir de una pericia papiloscópica practicada sobre el cuerpo, mediante la obtención de impresiones dactilares.

Según el informe preliminar de autopsia, la causa del deceso fue un paro cardíaco no traumático. Asimismo, los resultados indicaron que los restos no presentaban indicios de criminalidad y que el estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona.

Finalizada la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos e informados personalmente sobre estas circunstancias por representantes de la Fiscalía.

En el lugar del hallazgo trabajaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER, el Gabinete de Criminalística, la Regional Tercera de la Policía de Río Negro y personal de las comisarías de la zona, entre otros.