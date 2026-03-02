El crucero Silver Whisper concretó su última recalada de la temporada en Chubut

El buque arribó a Puerto Madryn proveniente de Montevideo, Uruguay, con 362 pasajeros y 295 tripulantes. Se trata de una embarcación perteneciente a la gama de cruceros de lujo.

En la continuidad de la temporada de cruceros en la provincia, este lunes a las 7 horas amarró sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, de Puerto Madryn, el buque de pasajeros Silver Whisper, una embarcación perteneciente a la gama de cruceros de lujo que se distinguen por ofrecer experiencias exclusivas y servicios personalizados a bordo.

El buque arribó proveniente de Montevideo, Uruguay, con 362 pasajeros y 295 tripulantes, y tiene previsto permanecer en la ciudad hasta las 20 horas, cuando partirá rumbo a las Islas Malvinas.

Esta fue la tercera y última recalada que la nave tenía programada para la presente temporada en las costas chubutenses, reafirmando el posicionamiento de nuestra provincia como uno de los destinos estratégicos del circuito de cruceros en el Atlántico Sur.

En este contexto, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, viene impulsando una agenda de fortalecimiento del sistema portuario provincial, promoviendo acciones orientadas a consolidar la actividad turística como motor de desarrollo económico, generación de empleo y proyección internacional para la provincia.

Asimismo, desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn se informó que el buque de pasajeros Marina, cuyo arribo estaba previsto para el próximo miércoles, adelantó su llegada para mañana martes 3 de marzo debido a cuestiones climatológicas, adecuando su itinerario para garantizar condiciones óptimas de navegación.

La temporada de cruceros continúa desarrollándose con un flujo sostenido de visitantes, en un escenario que refleja el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el sector privado para potenciar la conectividad marítima y el crecimiento del turismo en Chubut.