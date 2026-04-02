El Concejo Deliberante de El Hoyo, se opuso a la Ley de Glaciares

El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante la tercera sesión ordinaria del período 2026 con la participación de seis de sus concejales, donde expresó su rechazo al proyecto que modifica la Ley de Glaciares N° 26.639 y advirtió que la iniciativa implica un retroceso en la protección ambiental.

En Hora de Preferencia, se presentó sobre tablas y aprobó con cinco votos positivos el rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares N.º 26.639 (Expediente 0072-S-2025), al considerar que reduce la protección de glaciares y ambientes periglaciares al limitar su reconocimiento solo a funciones hídricas estratégicas. El cuerpo advirtió que la iniciativa (ya aprobada en el Senado) desvirtúa la normativa vigente, debilita el rol técnico del IANIGLA, y podría generar un retroceso ambiental contrario a la Constitución Nacional y al Acuerdo de Escazú, además de poner en riesgo hasta el 40% de las cuencas hídricas que abastecen a millones de personas.