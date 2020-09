El Concejo Deliberante de El Hoyo dio lugar a la absolución solicitada por la defensa de Huisman

Tras una maratónica sesión especial, con audiencia debate en el marco de la comisión investigadora 017/2020 desarrollada durante dos jornadas, el Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo Resolvió por unanimidad absolver al intendente Rolando “Pol” Huisman, por considerar que del acto investigado en relación a la emisión de permisos de circulación apócrifos, no surgen elementos suficientes para indilgar una responsabilidad grave política como para fundamentar y sostener su destitución.

Previo a dar lectura y votar el dictamen de cierre de la Comisión Investigadora, los ediles expusieron desde cada una de las bancas a modo de reseña y resumen su visión de todo lo acontecido durante el tiempo que se desarrollaron las dos comisiones investigadoras que tuvieron como tema central la emisión de permisos de circulación apócrifos .

Si bien el dictamen de la comisión 017/2020 acusaba y responsabilizaba al mandatario el hecho investigado, en el marco de la audiencia de debate dada entre el viernes y sábado, tras escuchar parte de los testimonios que había sido citados , y dar incorporación por lectura de declaraciones testimoniales tomadas en el marco de la primer comisión investigadora creada 014/2020, cuyo trabajo engrosó las fojas del expediente de la 017/2020 se llegó a audiencia de debate con resolución absolutoria del intendente .

La defensa llegó al cierre del debate sin tener claro que hecho se le imputaba al intendente

En su alegato la defensa a cargo de la Dra. Karen Krager, este sábado volvió a insistir que tras haberse rechazado recurso de nulidad presentado; y luego de varias horas de debate desarrollado el viernes y retomado este sábado, siendo las 11: 25 hs. la defensa no tuvo acceso a una descripción clara concreta circunstanciada respecto a tiempo modo y lugar de los hechos que por acción y omisión se le imputaron y reprocharon políticamente al asistido, el intendente Pol Huisman. Remarcando que el proceso de juicio político llevado a cabo, ha incumplido con la norma art. 291 de la Ley XV-9 , que especifica claramente los requisitos y garantías que debe tener el dictamen acusatorio, lo que dificultó el trabajo de la defensa. En ese marco Krager solicitó que dicho planteo sea tenido en cuenta al momento de deliberar porque tiene que ver con el derecho de defensa del debido proceso, sustentado en la Constitución Nacional y los pactos internacionales, base del código de procedimiento que rigen desde el año 2006 en la provincia del Chubut para todos los procesos sancionatorios .

La defensa solicitó al HCD de El Hoyo se pronuncie por la absolución del acusado, lo que finalmente se dio de forma con una Resolución aprobada de forma unánime.



Previo a ello , los concejales expusieron de manera nominal sus fundamentos ; cuatro de ellos ( Farizo, Szudruk, Cortes, Avalos y Salamín) coincidieron en sostener que durante lo actuado no tuvieron actitud destituyente, ni antidemocrática , aseverando que todo lo realizado se hizo en el marco de la normativa vigente; así mismo la mayoría marcó la necesidad de reconstruir el diálogo entre el legislativo y el ejecutivo y que lo sucedido en el transcurso durante el tiempo que duró el proceso investigativo sirvan como enseñanza. También se encargaron de señalar y expresar su disconformidad por las formas y términos utilizados en la comunicación oficial de los hechos, y reiterar el repudio a hechos y dichos violentos al que se sintieron expuestos como ediles representantes del pueblo.En tanto Dora Mariguan, se limitó a reiterar que cree que en la emisión de los permisos en cuestión no hubo una mala intención por parte de los involucrados y el intendente, entendiendo que ello no implica una gravedad; al tiempo que coincidió con lo expuesto por la defensora al plantear que el procedimiento llevado a cabo estaba viciado de nulidad desde el punto de vista jurídico.En tanto Gustavo Flak se encargó de remarcar fallas en varios puntos de lo actuado por sus pares a partir del motivo por lo que se decidió suspenderlo en su momento, acto este que luego que fue desestimado y suspendido por el procurador y el STJ . A ello sostuvo “Me parece que los relatos de cada uno también son para que empecemos a hacer y medir la cosa para todos con la misma moneda. En un pueblo chico también sabemos todo lo que pasa, nos enteramos absolutamente todas las cosas que pasan, entonces uno se pregunta ¿será realmente- presidente- que lo que queríamos es esclarecer? … ojala que me equivoque y que haya sido el objeto de este procedimiento desde hace más de tres meses que lo que queríamos es esclarecer .Por supuesto que para mí no hubo responsabilidad política, trasgresión grave y menos entorpecimiento a la investigación “, aseveró el concejal oficialista.