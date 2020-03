El Concejo Deliberante de El Hoyo asistirá a quienes necesiten inscribirse para recibir el beneficio de $10.000 de ANSES

Durante los próximos cinco días, los ediles inscribirán a quienes quieran acceder al Ingreso Familiar de Emergencia y no tengan conexión a internet o no sepan cómo hacerlo.

A partir de mañana comienza la inscripción vía internet y se hará según el último número del DNI.

Si necesitas ayuda, podes comunicarte al teléfono del Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo 4471163 o por WhatsApp con el presidente del Concejo, Cesar Salamín, al +54 9 294 462-4925, de 10:00 a 14:00.

Ingreso Familiar de Emergencia

Está apuntado a trabajadores y trabajadoras informales o de casas particulares, y a monotributistas sociales y de las categorías A y B.

Para acceder, deberás ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; y que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:Un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.Una prestación de desempleo.Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.La inscripción se realizará únicamente a través de ANSES, en la aplicación Mi ANSES o en www.anses.gob.ar.

Cronograma de inscripciones:Si tu DNI termina en 0 y 1, completá el formulario el viernes 27 de marzo.Si tu DNI termina en 2 y 3, completá el formulario el sábado 28 de marzo.Si tu DNI termina en 4 y 5, completá el formulario el domingo 29 de marzo.Si tu DNI termina en 6 y 7, completá el formulario el lunes 30 de marzo.Si tu DNI termina en 8 y 9, completá el formulario el martes 31 de marzo.