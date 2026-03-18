El Concejo Deliberante de El Hoyo aprobó medidas sociales

El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante la segunda sesión ordinaria del período 2026 con la participación de cinco concejales, en la que se aprobaron medidas de impacto social e institucional. Entre ellas, se destacó la declaración de interés del «Paseo de la Identidad», la eximición del impuesto inmobiliario para el período 2026 a una vecina de la localidad y la adhesión del Municipio a la Ley Provincial III Nº 49, conocida como “Ley Lucio».

Declaran de Interes Paseo de la Identidad

En Hora de Preferencia, El Concejo Deliberante trató sobre tablas y aprobó por unanimidad la declaración de interés municipal el “Paseo de la Identidad”, un espacio público ubicado junto a la oficina de Turismo que estará destinado a la reflexión, la memoria y la expresión artística. La iniciativa, impulsada por el Área de Desarrollo Humano y construida de manera colectiva con instituciones y organizaciones, busca visibilizar la identidad local en sus múltiples dimensiones, incluyendo la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, los derechos humanos, los pueblos originarios, las corrientes migratorias y las nuevas generaciones, promoviendo así un ámbito de encuentro y construcción de memoria colectiva en la comunidad.

Eximicion inmobiliaria

En Dictamen de Comisión, los concejales aprobaron la eximición del impuesto inmobiliario para el período fiscal 2026 a favor de María Francisca Ñancufil, tras el análisis de la Nota N°022/26 y la documentación socioeconómica presentada por el Área de Desarrollo Social. La medida, respaldada por dictamen positivo de las comisiones de Acción Social y Hacienda, alcanza al inmueble ubicado en el barrio Cume Hue (parcela 27, manzana 26).

Adhesion a la Ley de Lucio

Además, los ediles sancionaron la adhesión del Municipio a la Ley Provincial III Nº 49, conocida como “Ley Lucio”, que establece la capacitación continua, permanente y obligatoria en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para todos los agentes de la administración pública municipal, en línea con la normativa nacional y los principios de protección integral de la infancia. La Secretaría de Desarrollo Humano será la Autoridad de Aplicación, encargada de definir contenidos, implementar el programa en el plazo de un año y promover acciones de difusión y concientización para prevenir situaciones de violencia, maltrato y abuso infantil.

Dictamen de Comisión:

Acción Social, Cultura y Deportes y Hacienda

• Proyecto de Ordenanza “Eximición impositiva a favor de la Sra. María Ñancufil”. Aprobado por unanimidad

Legislación General

• Proyecto de Ordenanza “Adhesión a la Ley Provincial III N°49, Ley Lucio”. Aprobado por unanimidad