El Concejo aprobó dos Ordenanzas con el objetivo de regularizar el acceso al servicio de agua 

En la noche de ayer, se llevó a cabo una sesión extraordinaria, donde los ediles de El Hoyo remarcaron la necesidad de solucionar la problemática actual que genera que decenas de vecinas y vecinos no cuenten con agua en sus hogares.

En ese marco, se facultó al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir la suma de $ 262.171,74, los cuales el Ejecutivo expresó que se encuentran “ociosos”, en la cuenta 01600020260500103 a la cuenta Gastos Corrientes. Estos fondos deberán ser destinados a garantizar la provisión del servicio de agua potable.

Asimismo, se estableció el horario de 06:00 hs a 08:00 hs y de 21:00 hs a 24:00 hs para la utilización de distribución local de aguas potable en los siguientes casos:

a) Lavar veredas, patios o cualquier superficie pública o privada.

b) Lavar vehículos.

c) Regar jardines, tierras cultivadas o plantadas que no supere la escala familiar.-

d) Llenar piletas, dicha numeración es meramente enunciativa y no taxativa.

Este horario regirá desde el 01/10 hasta el 30/03 (como periodo estival) en los meses siguientes se podrá realizar las actividades precedentes desde las 20:00 hs hasta las 9:00 del día siguiente.

La falta de cumplimiento de lo establecido en la presente tendrá las siguientes sanciones por incumplimiento:

– PRIMERA VEZ 200 módulos

– SEGUNDA VEZ 400 módulos

– TERCERA VEZ 600 módulos

– CUARTA Y SUBSIGUIENTES: se duplicará los módulos establecidos para las infracciones anteriores.

Además, los propietarios de inmuebles que cuenten con sistemas de perforación de agua, deberán exhibir cartel indicatorio de tal situación. El cartel indicatorio será suministrado por la dirección de Inspectoría Municipal, quien llevará un registro actualizado de las propiedades que cuenten con este servicio.

Las multas serán:

– PRIMERA VEZ 100 módulos.

– SEGUNDA VEZ 200 módulos.

– TERCERA VEZ 300 módulos.

– CUARTA Y SUBSIGUIENTES: se duplicará los módulos establecidos para las infracciones anteriores.

En el caso de quienes tengan cualquier tipo de artefacto que

altere la presión, caudal o calidad de agua potable distribuida por la red Municipal por parte de particulares, sin autorización explícita del Departamento Ejecutivo Municipal, el área de inspectoría podrá generar multas de:

– PRIMERA VEZ 400 módulos

– SEGUNDA VEZ 600 módulos

– TERCERA Y SUBSIGUIENTES: se duplicará los módulos establecidos para las infracciones anteriores.

Asimismo, en aquellas viviendas que se observen las instalaciones en mal estado de agua conectadas a la red de agua potable, con roturas de canillas que produzcan pérdidas permanentemente, flotantes rotos que no cortan el agua produciendo desbordes de tanques en forma continua y toda aquella instalación que debiera funcionar en forma correcta y que sirva para controlar el derroche de agua serán pasibles de las siguientes sanciones:

– PRIMERA VEZ apercibimiento

– SEGUNDA VEZ 500 módulos

– TERCERA Y SUBSIGUIENTES: se duplicará los módulos establecidos para las infracciones anteriores.

Finalmente, se rechazó el pedido del ejecutivo que pedía que se cobrará patentes a vehículos de hasta 20 años de antigüedad. El proyecto obtuvo tres votos a favor (Mariguan, Flak, Szudruk) y dos en contra (Cortés y Ávalos), por lo cual no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobado. Salamín y Arce se encontraban ausentes con aviso.