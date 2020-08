El concejal Flak fue restituido en el cargo por orden del superior Tribunal de Justicia

Por Resolución el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, ordenó restituir al cargo de concejal a Gustavo Flak, quien a mediados de Julio fue suspendido por sus pares legislativos del municipio de El Hoyo. En ese marco el STJ suspende la resolución 016/2020 del HCD, y deja sin efectos todos los actos posteriores dictados por el poder legislativo.

📣🔊Flak informó sentencia del STJ Chubut que ordena su restitucion al cargo 👇👇👇



📣🔊Salamin sobre suspension de medida 👇👇



El STJ, en el artículo Nº 2 de la sentencia resolutiva sobre presentación de medida cautelar interpuesta por el edil Gustavo Flak en relación a sesión especial llevada a cabo el 17 de julio, y en la que mediante resolución 016/2020 resuelven suspenderlo en el cargo por 30 días, el tribunal integrado por los Dres. Alejandro Panizzi, Mario Luis Vivas y Florencia Cordon Ferrando expresa textualmente :

2°) HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada en el escrito liminar y, en consecuencia, DECRETAR en los términos del art. 124 de la Ley XVI, N° 46 y, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, la suspensión de los efectos del art. 2° de la Resolución N° 016/2020 HCD-MEH y de todos los actos que eventualmente se dicten en consecuencia y ORDENAR la inmediata restitución en el cargo del presentante. A los fines de su notificación al Consejo Deliberante de El Hoyo; y posterior cumplimiento de la cautelar, comuníquese a la Jueza de Paz de El Hoyo vía WhatsApp.

En entrevista con Noticias de la Comarca, el Concejal Gustavo Flak , previo a hacer pública la sentencia del STJ, expresó “ Agradezco a muchos vecinos y vecinas que acompañaron desde el primer día que estábamos convencidos que era totalmente injusto lo que estaba sucediendo, y por otro lado pedirles disculpa a la comunidad , porque me parece que no se merecen estar en una puja de conflictos y necesitan que el Concejo Deliberante se ponga a trabajar en pos no solo de una comisión investigadora… tenes mas de 60 temas que por ley de corporaciones municipales el concejo debería abordar, desde la generación de trabajo , salud, plan territorial que mejoraría la vida más en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo”.

Por otra parte Flak se encargó de subrayar que la sesión especial del 17 de julio, en el que el concejo resuelve su suspensión, estuvo viciada de irregularidades faltando a medidas establecidas por reglamento interno del concejo, a tal punto que en la misma nunca se trató el tema para la cual se había convocado que era “crear una comisión investigadora por una supuesta falta que yo habría cometido”, dijo el concejal a lo que agregó “En esa sesión especial no solo no se trata el tema que era para investigar, sino que simplemente en 5 minutos se juzga ,se me condena y suspende por 30 días”. Dichas faltas entre otras cuestiones puntuales, fueron planteadas en la medida cautelar, a la que Superior Tribunal de Justicia Resolvió hacer lugar.

Consultado por este medio si la sentencia del STJ , abre la posibilidad de alguna otra actuación entorno a las irregularidades cometidas por el HCD, Flak entiende que al igual que el tribunal “a prima face hubo abuso de poder, mal desempeño de los deberes de funcionario público… hay una serie de irregularidades; pero yo soy muy respetuoso de la instituciones, entonces soy un convencido que tenemos que pensar básicamente en insistir en poder resolver los problemas de la gente, para que la gente tenga una mejor calidad de vida, para eso nos eligió la gente quiere que estemos acompañándolos en todos los lugares en donde se necesita que el estado este presente para poder resolver los problemas todos los días”, aseveró el edil oficialista sin confirmar ni descartar ante este medio la posibilidad de iniciar alguna acción.

Agregando en consonancia “no podemos estar pendiente de estar judicializando cada cosa y armar 28 millones de comisiones investigadoras. Hay un tribunal de cuentas, las instituciones funcionan, nosotros estamos en política y hay que hacer política y la política es generar consensos y eso se genera a partir de propuestas y políticas públicas para que a los vecinos les vaya cada mejor. El diálogo es lo que soluciona todo, pero me parece que eso es lo que se rompió y no sabemos muy bien porque…”, sostuvo Gustavo Flak.

La sentencia del STJ del Chubut, fue dictada el 11 de agosto, y notificada por la jueza de Paz al presidente del concejo deliberante el miércoles 12, a las 12.50 horas. Al concejal Flak recién le llega una notificación por watshap pasadas las 14 horas de ese mismo día; en tanto la notificación formal al edil restituido a su banca, tuvo lugar el jueves 13 alrededor de las 09 horas.

Salamin : “Fue levantada su suspensión “

En entrevista con Noticias de la Comarca, el presidente del HCD El Hoyo, obvió mencionar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, al ser consultado este jueves(13) por la situación del concejal Flak, el funcionario legislativo Cesar Salamín, se limitó a responder “ el día de Ayer se levantó la suspensión del concejal Flak .Se incorporó nuevamente al concejo, fue levantada su suspensión, así volvió al funcionamiento local, se restituyo el lugar que ocupaba y se dejó sin efecto al suplente Néstor Burgos”. Es valido informar que en ningún momento Salamín hizo referencia a este medio a que el levantamiento de suspensión al que se refirió, tenía que ver con una sentencia resuelta por Superior Tribunal de Justicia del Chubut, de la cual había sido notificado el pasado miércoles .