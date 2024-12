El Cine Móvil de Chubut cerró el año en Cholila, Valle El Blanco y Villa Lago Rivadavia

Luego de un año cargado de proyecciones de películas nacionales a lo largo y ancho de la provincia, se efectuaron las últimas funciones en la región cordillerana. En 2025 la primera proyección será al aire libre en el predio de la Laguna Chiquichano de Trelew.



El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Subsecretaría de Cultura, se hizo presente en la localidad de Cholila y los parajes Valle El Blanco y Villa Lago Rivadavia con el Programa “Cine Móvil”; por medio del cual se proyectan películas del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) en lugares donde no existen salas de cine.



Gracias a un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Cholila y su Intendente, Silvio Boudargham, el Cine Móvil estuvo presente en Valle El Blanco y en Villa Lago Rivadavia con la proyección de la película “La Gallina Turuleca”; mientras que en el Microcine Municipal de la localidad cordillerana se proyectaron “Yo Adolescente” y el documental “El Centinela: Los Alerces Bajo Fuego” con la presencia del equipo del Servicio Provincial del Manejo del Fuego de Cholila.



De esta forma, se dio fin a la gira provincial que el Cine Móvil realizó durante todo el año, con un total de 60 salidas a comunas rurales, parajes y ciudades de toda la Provincia del Chubut. En cada una de ellas, se pudo apreciar a gran cantidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes e incluso adultos, que se hicieron presentes en los distintos lugares donde se proyectaron las películas y disfrutaron de las mismas con gran entusiasmo.



Es importante remarcar que en muchos parajes y comunas rurales del Chubut asistieron niñas y niños que por primera vez pudieron compartir una película en pantalla gigante, por lo que la llegada del Cine Móvil a localidades que no cuentan con sala de cine es un “gran acontecimiento” para sus habitantes, donde familias enteras pasan un agradable momento de recreación e intercambio, disfrutando de películas de nuestro cine nacional.



El próximo año el Cine Móvil Chubutense comenzará su actividad el sábado 25 de enero con una proyección al aire libre en el predio de la Laguna “Cacique Chiquichano” de la ciudad de Trelew.



Cine Móvil chubutense



El Programa “Cine Móvil” tiene como premisa difundir el cine como instrumento para la promoción de la diversidad y el fortalecimiento de la identidad local y nacional, llevando proyecciones a lugares que no cuentan con salas de cine.



Es un proyecto del INCAA que se desarrolla en conjunto con las Secretarías de Cultura provinciales.

