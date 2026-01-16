El Bolsón:Formularon cargos a un hombre que agredió a un trabajador del SPLIF

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de 64 años acusado de haber atacado con una navaja a la víctima, integrante del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, quien recibió cortes con una navaja en su mano izquierda. El hecho se produjo el 8 de enero pasado en el paraje El Manso.

De acuerdo con la acusación fiscal, alrededor de las 14 horas, en inmediaciones de la pasarela ubicada sobre la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 22 del paraje El Manso, el imputado interceptó a la víctima, integrante del SPLIF, y comenzó a increparla de manera alterada, siguiéndola por el camino mientras profería insultos. En ese contexto, le habría propinado golpes de puño en el cuerpo.

La situación fue advertida por una tercera persona, quien intervino para apartar al agresor y evitar que el episodio continuara. Sin embargo «el acusado regresó al lugar donde se encontraba la víctima y extrajo de su cintura un arma blanca tipo navaja, de aproximadamente 22 centímetros de largo total, con la intención de continuar la agresión. Al intentar cubrirse con las manos, la víctima sufrió una lesión cortante en la cara palmar de la primera y segunda falange del dedo mayor de la mano izquierda».

La Fiscalía señaló que, pese a esa agresión, el imputado continuó golpeando e insultando a la víctima, hasta que esta última extrajo un machete de su mochila de trabajo, lo que permitió disuadir al agresor y lograr el cese del ataque. Finalmente, la persona imputada se retiró del lugar.

El hecho fue calificado legalmente como lesiones leves, conforme a lo previsto en el artículo 89 del Código Penal. Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó el acta de denuncia penal, el certificado médico extendido por un profesional de la salud, un informe de la División Judicial de Investigaciones, el acta de allanamiento realizado en el domicilio del imputado en donde se halló la navaja utilizada, la inspección ocular con registro fotográfico, el secuestro de un arma blanca similar a una navaja y el acta de notificación de imputación.

La defensa manifestó que su teoría del caso difiere de la planteada por la acusación y que se apoya en una versión distinta de los hechos brindada por el imputado que buscará sustentar en el transcurso de la investigación penal preparatoria. En la instancia las partes también admitieron que trabajarán para arribar a una solución pacífica.

Finalmente el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso como medida cautelar la prohibición de contacto entre la persona imputada y la víctima durante el plazo que dure la investigación fijado en cuatro meses.