El Bolsón: Una familia de viajeros intentó evitar el aislamiento obligatorio y con el paso de las horas los tres integrantes dieron positivo para Covid-19

Familia que ingreso de zona de riesgo a El Bolsón tras intentar evadir cumplir con el aislamiento obligatorio dio positivo para Covid 19.

Una familia compuesta por un matrimonio y un hijo, que intento evitar cumplir con el aislamiento obligatorio preventivo, tras ingresar a la ciudad de El Bolsón provenientes de Buenos Aires, haciendo uso de artimañas mentirosas fueron descubiertos por los agentes que realizaban control en el acceso norte, identificados y notificados al sistema de salud, y con el correr de las horas los tres comenzaron con síntomas y terminaron dando positivos para coronavirus.

La familia según datos relevado desde Buenos Aires arribó a Bariloche, y desde esa ciudad se trasladaron a El Bolsón en un taxi.

Una vez en el control, declararon que tenían como destino la localidad de El Hoyo, pero eso no sucedió. Los agentes advirtieron que el dato dado no era real, ya que el taxista a pocos minutos de haber ingresado emprendió viaje de regreso, lo que llamó la atención a la fuerza de seguridad, ante quien debió sincerarse y dar la ubicación del domicilio en donde había dejado a los pasajeros identificados minutos antes.

Es así que se supo que la familia se había bajado en una vivienda de la zona céntrica de la ciudad de El Bolsón, lo que activo de forma inmediata un alerta, constatándose que las personas se encontraban en la vivienda; y dando aviso a las autoridades sanitarias, aplicándose protocolo vigente con el respectivo control y seguimientos del cumplimiento del asilamiento preventivo obligatorio.

Con el correr de las horas la mujer miembro de familia presento síntomas compatibles para Covid 19, corroborándose horas más tarde que el test de hisopado positivo; luego sucedió lo mismo con el hombre y el hijo.

Lamentablemente, hay que decir que dicha familia no actúo con responsabilidad social, y de no haber sido descubiertos en sus artimañas mentirosas con el fin de evitar realizar el aislamiento, podrían haberse transformado en un foco de contagio importante en la localidad. Por fortuna el control realizado ene l acceso norte, fue efectivo y con la intervención de salud, se cumplió con el aislamiento obligatorio y identificar contactos estrechos entre ellos el taxista de Bariloche.

El día de hoy el parte de situación local Covid 19, emitido diariamente por el hospital de área El bolsón, informó 8 casos positivos activos, de los cuales 3 pertenecen a la familia antes citada.