El Bolsón: Sin circulación viral.Resaltan trabajo de prevención y control

A diferencia de Bariloche, la localidad de El Bolsón ha logrado que no haya circulación viral de Coronavirus en la comunidad. Esto se debe a todas las medidas de prevención, control y vigilancia epidemiológica, decididas y coordinadas por el COEM junto a un equipo interdisciplinario.

En ese sentido carolina Solari, vocera de prensa del hospital de área El Bolsón, en contacto de prensa realizo un especial reconocimiento “ a todas las personas que han trabajado en la tarea de vigilancia epidemiológica, que es informar a las personas procedentes de un área de circulación viral acerca de la obligatoriedad de permanecer 14 días en aislamiento domiciliario , a los fines de no desimanar el virus en la comunidad y no contagiar si es que alguna persona asintomática pudiera estar infectada “

Desde el COEM, se coordinan las acciones con la participación activa de la policía caminera, personal de tránsito, defensa civil, gendarmería, departamento de policía y equipo de salud.

En los controles montados en ambos ingresos a la provincia, de modo más exhaustivo en el acceso norte, se toman los datos personales, domicilio y contacto de procedencia de las personas que ingresan a El Bolsón, lo que permite que un equipo del ámbito de la salud monitoree el aislamiento y estado de salud.

Resultados positivos

Al respecto Solari subrayó “Es evidente que se ha realizado de forma efectiva y prolija, porque esto es lo que podría hoy explicar que El Bolsón no tenga circulación viral, siendo que es una localidad cercana a la ciudad de Bariloche con la que tenemos constante intercambio y hoy sí tiene circulación viral”.

El actual escenario de situación de contención epidemiológica en El Bolsón, le permitió al sector de la salud pública , puertas adentro del hospital ir reforzando equipamiento , equipos de protección personal, capacitaciones internas, con reestructuración de servicios, pudiendo de esa manera optimizar y adaptar los servicios hospitalarios en la emergencia , pensando siempre en el cuidando siempre al personal de salud en caso que le toque atender pacientes con esta enfermedad tan nueva.

Es en ese contexto que se ejecutan tareas de remodelación de la unidad de cuidados intermedios, de manera que la corriente de aire circulante sea las recomendadas por las normas de la OMS -Organización Mundial de la Salud, para en caso de haber circulación viral ese virus tenga salida al exterior. “Esto es importantísimo y se pudo hacer gracias a este trabajo de notificación de personas que vienen viajando; y además hay un grupo muy silencioso que trabaja arduamente en el monitorea de cada una de las personas aisladas”. Hasta la noche del viernes en El Bolsón había unos 150 viajeros aislados preventivos.