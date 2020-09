El Bolsón: Pogliano advirtió que hay estudios que indican que en los próximos días habrá un crecimiento de casos , volvió a apelar a la responsabilidad social de la comunidad

Hoy el intendente Bruno Pogliano y el secretario de Gobierno a cargo del COEM, Agustín Guasco, brindaron una conferencia de prensa con motivo de la situación sanitaria de El Bolsón ante el aumento de casos de covid-19. Reiteraron el llamado a la responsabilidad social.El mandatario municipal reconoció que el pico máximo se está dando en algunos barrios de la localidad.

En ese marco el mandatario municipal, aseguró que el sistema de salud tanto local como el de la vecina ciudad de Bariloche se encuentran aún con capacidad de respuesta sanitaria. Al tiempo que se resaltó la efectividad de los controles de circulación establecidos en los accesos norte y sur a la localidad.

Las autoridades municipales de El Bolsón coinciden en que lo que provocó el incremento de casos positivos de Covid 19 en la localidad, con 52 casos activos informados el día de ayer, tienen relación directa en su mayoría a raíz de reuniones sociales y encuentros grupales en donde no se han respetado las medidas de prevención. “Al respecto Pogliano señaló “Ha habido un relajamiento de las normas, y eso deriva en esta cantidad de casos… también tenemos estudios que nos indican que van a seguir creciendo la cantidad de casos”; al tiempo que reconoció que el pico máximo de contagios está en algunos barrios de El Bolsón; esto a pesar de que aún el Ministerio de Salud de la Nación no ha determinado la transmisión comunitaria en la ciudad; aunque se estima que se está cerca de entrar bajo dicha clasificación “ Hoy el virus está adentro, debemos apuntar fuertemente a evitar reuniones sociales, a compartir un mate alguna bebida …” dijo el intendente.

Así mismo el mandatario municipal subrayó que “por más de 5 meses el virus estuvo contenido en nuestra ciudad, y fue producto de los controles en los accesos a la ciudad, tanto sur como norte; inspecciones en los comercios; así como también por el comportamiento social. Ese contexto generó un relajamiento, es por ello que debemos cumplir y respetar las recomendaciones como al comienzo de la pandemia”.

En tanto Agustín Guasco, secretario de Gobierno a cargo del COEM, indicó que “es imprescindible limitar las reuniones familiares y sociales, que es el lugar de relajamiento donde no se respetan las medidas de prevención. En el país y la provincia los contagios aumentan a gran velocidad y El Bolsón no está exento”.

“El COEM es un espacio en el cual los referentes de las instituciones participan y analizan en profundidad la situación sanitaria, para luego tomar decisiones que nos competen”, señaló Guasco.