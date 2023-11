El Bolsón: para escapar de la policía se tiró al río con su hijo de seis años

Un hombre que tiene restricción de domicilio sobre la vivienda de su ex pareja, en el barrio Usina, llegó hasta allí en la madrugada del sábado. Al darse cuenta de la llegada de la policía, tomó entre sus brazos al menor y no dudó en arrojarse a las aguas torrentosas del curso hídrico.

Con todo, alcanzó a salir en la otra orilla y emprendió la huida, hasta que fue detenido minutos más tarde en el barrio San José. Por suerte, el niño resultó ileso.

Según detalló el comisario Miguel Ángel Mariñanco, “el hecho ocurrió pasada la una de la madrugada del día sábado, cuando recibimos un llamado telefónico de la hermana de la víctima, quien denunciaba la presencia en el domicilio de su ex cuñado. En momentos que el móvil policial estaba arribando al lugar, este hombre de 35 años tomó a su hijo de seis años de edad y se arrojó a las aguas del río Quemquemtreu”.

En consecuencia, “se montó un operativo para dar con el paradero del sujeto y del niño, a quien se llevó sin autorización alguna y poniéndolo en riesgo, ya que a esta altura del año este curso hídrico viene muy crecido”, puntualizó.

Tras ser demorado, a los pocos minutos el menor su restituido a su madre, mientras que al protagonista del incidente se le instruyó una causa por violación de domicilio y desobediencia judicial.