El Bolsón :Intervención fiscal tras el homicidio de un hombre

El Ministerio Público Fiscal interviene en la investigación del fallecimiento de un hombre a raíz de una herida de arma blanca, ocurrido en la madrugada en una vivienda de la localidad de El Bolsón. A tal fin, funcionarios del organismo se constituyeron en el lugar para llevar adelante diversas diligencias.

Una persona, hasta el momento sospechada de la autoría, se encuentra detenida en la Comisaría 12. En las próximas horas se solicitará a la Oficina Judicial la fijación de la audiencia de formulación de cargos correspondiente.

El fiscal del caso, dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones Judiciales, que realiza las medidas necesarias para reconstruir la secuencia en la que se produjo el hecho y recolectar evidencias a tal fin. Se tomaron también diversas declaraciones testimoniales.

Se solicitó al Cuerpo Médico Forense la realización de la autopsia correspondiente para el día de mañana. Asimismo, el Gabinete de Criminalística junto a la responsable de la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público Fiscal, realizó un detallado relevamiento de indicios relevantes para la causa en el lugar.

Además, se hizo presente en la localidad la defensora pública penal junto a la defensora adjunta, garantizando la asistencia letrada de la persona involucrada conforme a derecho.

Durante la jornada continuarán desarrollándose nuevas medidas de investigación, allanamientos, entrevistas, entre otras.