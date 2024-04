El Bolsón: Incertidumbre en la sede universitaria por las partidas presupuestarias y la reducción de gastos

Alrededor de 400 estudiantes cursan las carreras de licenciatura en Agroecología, tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual. Por estos días, ya con temperaturas bajo cero, los directivos piensan en limitar la calefacción y restringir al máximo los costos fijos, principalmente los servicios, porque “todo va a depender a futuro de cómo vengan las partidas de funcionamiento”, graficó hoy el delegado del Sindicato Docente de la Universidad de Río Negro (SIDUNRN), Hernán Andrade.

La sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro fue creada en El Bolsón en 2007 para dar respuesta a la demanda de miles de familias de toda la región, que hasta entonces debían mandar a sus hijos a estudiar a otras ciudades ubicadas a cientos de kilómetros. Hay otras sedes en San Carlos de Bariloche, en la zona Atlántica, en el Alto Valle y en el Valle Medio, totalizando unos 15 mil alumnos.

En correspondencia, el referente gremial precisó que “hay un reclamo que hacemos de manera constante sobre el presupuesto de funcionamiento, ya que este año la incertidumbre es permanente y se puede llegar al extremo de no poder pagar la luz o la calefacción. Además, ya tenemos algunos equipos que están empezando a fallar por el uso y no sabemos cuándo los vamos a poder reparar”.

Asimismo, recordó que “una política que se venía aplicando después de la pandemia fue tratar de virtualizar aquellas materias que eran posibles de hacer, las que son netamente teóricas, con la premisa de tener menor consumo de electricidad, de gas y más espacio disponible en el edificio”.

Acerca de la posibilidad de recibir mayores recursos para el funcionamiento, apuntó a que “todo va a depender de la voluntad del Estado nacional, porque más allá del 70% de aumento que se hizo sobre el presupuesto, hay que considerar que tiene un 280% de desfasaje por la inflación durante el año. En resumen, son los mismos fondos que hace un año atrás”.

Crecimiento exponencial

Tras reafirmar que “desde hace dos décadas, el sistema universitario creció de manera exponencial”, Andrade se preguntó “quién puede decir que eso es malo o que es un fracaso”, al tiempo que pidió “medir cómo influye el paso de un alumno por la universidad. De hecho, la mayoría hoy está viendo y reviendo sus planes de estudio para tener trayectos cortos, ya sea de dos o de cinco años (depende de la carrera y el perfil profesional), para darle un título que le va a permitir en primera instancia acceder a una capacitación con salida laboral”.

Insistió con que “el sistema tiene voluntad de modificarse y de mantenerse moderno, pero si hay que hacer cambios tiene que ser en el ámbito del Congreso Nacional, porque hay una ley que lo sustenta”.

Paro nacional

En otro orden, Hernán Andrade ratificó que la UNRN va a adherir a la marcha federal convocada para el martes 23 de abril en reclamo de fondos y en rechazo al ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei.

Puntualmente, la comunidad universitaria resolvió movilizarse en diferentes puntos del país para manifestarse en contra del desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles. En el caso de las universidades, recibieron el mismo presupuesto que en 2023 y las autoridades expresaron su preocupación porque no podrían afrontar los gastos de funcionamiento desde el segundo semestre.

Las actividades previstas en El Bolsón incluyen “una concentración a las 17 en la puerta de la sede universitaria, aunque desde las 11 vamos a estar volanteando y hablando con los pobladores en la calle para dar a conocer lo que está pasando. Al cierre, vamos a proyectar la película Púan (protagonizada por Marcelo Subiotto y Leo Sbaraglia), que retrata las situaciones que se viven dentro de una facultad de Filosofía y Letras y que tuvo mucha repercusión a nivel nacional e internacional”.

“El objetivo será visibilizar la situación que estamos viviendo y este achique presupuestario, además de nuestro reclamo salarial”, concluyó.