El Bolsón: Homicidio Abelardo Gonzalez, se condenó a un imputado a ocho años de prisión

MINISTERIO PUBLICO FISCAL / DESCENTRALIZADA BOLSON

En el marco de un procedimiento abreviado entre la fiscalía, la defensa pública penal y privada y el abogado patrocinante de la querella en representación de la familia de la víctima, se condenó a un hombre por el homicidio de Abelardo Gonzalez. En tanto que el segundo imputado oportunamente, fue sobreseído en función de la evidencia colectada que lo desvincula de la comisión del hecho.

El fiscal relató la acusación que formuló el 6 de octubre a los dos imputados cuando dos días atrás aproximadamente a las 01:30 horas, la víctima acompañado por su tío se hicieron presentes en sector de tomas del Callejón del Río Quemquemtreu del Barrio Lujan de El Bolsón, y en ese contexto el imputado le asestó tres puñaladas, que le provocaron la muerte. El imputado que hoy resultó sobreseído habría tomado parte en la ejecución del hecho colaborando en la comisión del mismo.

Posteriormente con el desarrollo de la investigación y en virtud de los indicios recolectados y de la declaración realizada por en audiencia realizada el mes de marzo de este año con la participación de un Juez de Garantías y del abogado defensor particular de ambos acusados, se desprende que éste no fue autor del hecho que se imputó. Todo ello en virtud que el mismo estaba manteniendo una pelea de puños con Abelardo González y que no pudo prever ni evitar que el otro acusado apuñale a la víctima. Mencionó el fiscal, que no se obtuvo evidencias de que este acusado haya prestado colaboración para cometer el hecho ni participado de alguna manera en el mismo.

Entre la evidencia colectada que sustenta el legajo se mencionan la constatación con procedimientos policiales realizados por personal de la Comisaría 12da de El Bolsón, tareas realizadas por personal del Gabinete de Criminalística de El Bolsón, informes de personal de la División Judicial e Investigaciones de El Bolsón, testimonios recepcionados, informe médico e Informe médico de autopsia realizado.

En el marco de esta audiencia quien fuera condenado por delito de homicidio, fue sobreseído por un segundo hecho que constituye el delito de evasión ocurrido este año cuando cumpliendo arresto domiciliario, se retiró del mismo saliendo del radio control fijado por la UADME, dejando en el domicilio el rastreador y llevándose la tobillera. Al momento de su recaptura se le formularon cargos por este delito.

Adhirió en todos los términos el abogado de la querella a los términos de este acuerdo que se encontraba acompañado por familiares de la víctima.

El imputado fue consultado por el presidente del tribunal, quien manifestó su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le atribuyen. Acordó además con la aplicación de este acuerdo pleno y en el monto de la pena impuesta.

Finalmente el tribunal luego de un cuarto intermedio aceptó y homologó el acuerdo pleno. Declaró luego como autor penalmente responsable a uno de los imputados del homicidio simple (artículos 45 y 79 del Código Penal. Se condenó en consecuencia al autor responsable a ocho años de prisión efectiva.

Dispuso el tribunal además el sobreseimiento del otro acusado por el hecho que fuera motivo de la acusación.