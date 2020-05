El Bolsón: Hay un bebe y una mujer en estudio como caso sospechosos

En El Bolsón, se estudian dos casos sospechosos con síntomas, un bebe y una mujer, los pacientes se encuentran internados en el hospital de área de esa ciudad con síntomas. Los resultados de hisopado se sabrían está tarde. Ambos casos no tienen ningún tipo de relación con el grupo de policías de comisaria 12 aislados preventivamente.

Se indicó que el contexto cercano, de los dos pacientes sospechosos en estudio, se encuentra aislado preventivamente.

Así mismo la Dra. Mercedes Ibero, en contacto con medios de la zona, quién confirmó dicha información reconoció que hay un grupo de policías aislados de forma preventiva de comisaria 12, ya que uno de ellos estuvo en contacto con un paciente positivo de San Carlos de Bariloche, estos no tienen ningún tipo de relación con los dos sospechosos en estudio.

Iberó destacó el trabajo que viene realizando el hospital de área El Bolsón en el marco de la contingencia sanitaria, calificándolo como “ Brillante” , al tiempo que volvió a remarcar que son solo dos los casos sospechosos a la espera de resultados.

Además Ibero, resaltó que en Río Negro se están tomando por demás recaudos para cuidar la población, al aseverar que “Río Negro es una de las provincias que más casos tiene, simplemente porque va a buscar de más…”, por ello es que se procedió al aislamiento de los uniformados, por tratarse de una fuerza de seguridad. El policía que tuvo contacto con un paciente positivo no tiene síntomas por lo tanto no encuadra dentro de calificación como caso sospechoso.

“En El Bolsón no hay casos positivos, que estén llevando virus y circulando por ahí. Se toman medidas por demás… esta persona que es contacto estrecho de un positivo no tiene síntomas así que lo más probable el resultado de negativo. Si así fuera ya están todos sus contactos aislados preventivamente. Se espera tener resultados el día de hoy”, dijo Iberó secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia de Rio Negro.

Al mismo tiempo se llamó a la población a no estigmatizar, no entrar en pánico, pero si a seguir tomando recaudos con las recomendaciones y cuidados, lavado de manos, distanciamiento, uso de tapa boca.

En El Bolsón, hay alrededor de 160 viajeros en aislamiento preventivo.