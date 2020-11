El Bolsón: grupo autodenominado e identificado como agrupación mapuche tomó la iglesia de El Bolsón

En horas del mediodía de hoy un grupo de activistas encapuchado, autodenominados e identificados como agrupación mapuche, ingresaron a la Parroquia de El Bolsón Nuestra Señora de Lujan, de forma sorpresiva, engañosa e intempestivamente, haciendo uso de la fuerza y la violencia; una vez dentro de la iglesia se identificaron como mapuches en pie de guerra en apoyo y repudio a cualquier intento de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. El cura párroco fue blanco de agresión verbal y física; y un miembro de la congregación religiosa fue mantenido como rehén por varios minutos. Tras al menos dos horas de tensión y con la intervención fiscal y un feligres mediador de por medio los manifestantes se retiraron del interior.

Se vivieron al menos dos horas de tensión hasta que en determinado momento un grupo de algo más de 10 personas salieron corriendo desde el interior de la iglesia, emitiendo sus típicos gritos y frases en idioma mapuche, en el lugar intervino el Fiscal Francisco Arrien, personal policial de comisaria 12 y fuerzas especiales, funcionarios municipales de ambos poderes de estado; en constante comunicación con el ministro de seguridad de la provincia de Rio Negro.

Todo inició, según lo manifestado por el propio párroco Ricardo Cittadini sobre el mediodia cuando en el interior de la iglesia se desarrollaba un reunión y dos mujeres pidieron insistentemente pasar al baño, lo que no fue más que un engaño para luego ellas mismas abrir las puertas para que ingreses al interior sus compañeros activistas y tomen las instalación del salón parroquial, bloqueando con los banco todas las puertas de ingreso de forma violenta y amenazante. Cittadini tras una acalorada situación logro salir del interior a pedir ayuda y dar alerta a las autoridades de seguridad de la situación, tras sufrir agresión verbal y física (fuerte empujón).

Además de formar una barricada de bloqueo en el interior del templo , los manifestantes pintaron paredes y esculturas religiosas; también colgaron en una ventana ubicada debajo del campanario a modo de expresión y símbolo de imagen de guerra, una bandera Argentina manchada con pintura roja símil mancha de sangre.

Los activistas se negaron a dialogar y dar a conocer los motivos de su reclamo por los medios de comunicación presentes. Aunque si se permitió el ingreso de una reportera de un medio alternativo, que al salir hizo de nexo, indicando que lo que pretendían con el reclamo era ser escuchados por el obispado de San Isidro, propietarios de la tierras de Villa Mascardi en conflicto exigiendo la devolución y el no desalojo de las tierras a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

El obispo de San isidro, Monseñor Ojeda decidió no abrir el dialogo si no se procedía a desalojar la iglesia de El Bolsón, lo que con el correr de los minutos termino sucediendo. Así mismo los responsable de la congregación religiosa de la iglesia de El Bolsón indicaron que no van a denunciar lo sucedido, ya que están dispuestos a dialogar pero sin toma de por medio.

Según se supo una vez afuera se registraron algunos otros disturbios y corridas que terminaron con al menos tres demorados: lo que genero otras manifestaciones en las inmediaciones de la unidad 12.