El Bolsón: fue medalla de oro en los Juegos Evita y sueña con ser una atleta olímpica

Se llama Yashira Molina Becker, tiene 14 años, y ganó la competencia de levantamiento de pesas en el nacional celebrado la semana pasada en Mar del Plata.

Comenzó a entrenar hace apenas dos años con su padre en un gimnasio de El Bolsón y en esta oportunidad hizo tres récords nacionales sub 15. Participó en la categoría hasta 49 kilos, con 62 kilos de arranque y 78 de envión con 140 de total.

Apenas llegó, concurrió a clases a la Escuela Secundaria Rionegrina 10, donde cursa segundo año. Con todo, ayer reveló que la medalla dorada “la disfruté más en familia y con amigos de otras provincias, conocí un montón de gente muy copada, estuvo muy lindo y divertido”.

Su próximo desafío está puesto “en el campeonato argentino del levantamiento de pesas, que se hace en el Cenard de la ciudad de Buenos Aires, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, donde ya está clasificada desde principios de año. Es la competencia más importante de la República Argentina y además se cumplen 100 años de la Federación Argentina de Pesas”, adelantó Mateo Molina, su progenitor.

En coincidencia, la joven reveló que “mi objetivo es llegar a una olimpiada para representar a mi país, aunque todavía no me he puesto un plazo”. Acerca de su entrenamiento, sumó que “solo me levanto temprano para ir al colegio, pero a la tarde tengo dos horas de entrenamiento y una de preparación física”.

El viaje a Mar del Plata fue “mi primera experiencia deportiva fuera de la ciudad, integrando la delegación de Río Negro en los Juegos Evita”, donde el equipo femenino fue el mejor clasificado del país, incluyendo a la barilochense Luna Lupiañez también con medalla de oro en la categoría hasta 55 kilos. Por su parte, las bolsonesas Loreta Miani y Agustina Carrara obtuvieron una medalla de plata, en representación de la Escuela Municipal de Pesas.

A su turno, Mateo Molina recordó que “estamos en la escuela Atletas del Sur, donde comenzamos juntos en junio de 2021. Este logro es una linda vidriera, pero somos conscientes que prepararse para una olimpiada lleva más o menos ocho años. Es mucho trabajo y estamos en buen camino, en función de los resultados”.

Asimismo, remarcó que “el año pasado, Yashira fue subcampeona sudamericana” y que “en esta edición “no se viajó por una cuestión de presupuesto, aunque tenía los kilos para aspirar a más. Viene muy bien encaminada, pero lleva tiempo. Hay que tener paciencia y respetar el proceso”.

Sobre los inicios de su hija en el deporte, precisó que “empecé yo haciendo crossfit en el gimnasio y cuando agarré la barra olímpica me encantó. Ella me veía practicar en casa y dijo que quería aprender. Entonces, comencé a capacitarme para poder enseñarle”.

Aseguró que “es mucho trabajo y mucha repetición, mucho criterio y paciencia para aguantar, donde la disciplina mental es fundamental porque los resultados no salen enseguida, sino después de muchísima práctica”. Al respecto, destacó que en las competencias “solo hay seis intentos en el tablado, que por ahí no representan el trabajo diario. Quizás tuviste un mal día, pero hay que seguir y seguir, porque esto es largo”.

En respuesta a lo observado en Mar del Plata, señaló que “teniendo en cuenta la situación económica que vive el país, han sido unos Juegos Evita muy lindos. En el caso de levantamiento de pesas, fue récord con la participación de 216 atletas de todas las provincias”.