El Bolsón :Formularon cargos a un tercer imputado por un robo agravado

La Fiscalía imputó a un hombre por un robo agravado cometido en El Bolsón. Por el mismo hecho, otros dos imputados permanecen en prisión preventiva desde el sábado, mientras se trabaja en la identificación de una cuarta persona.

Según la acusación, el hecho ocurrió durante la noche del 16 de julio, cuando cuatro hombres interceptaron a una persona que circulaba en bicicleta. Luego de detenerla, le revisaron los bolsillos, la arrojaron al suelo y la golpearon con puños y patadas. De esta manera, se apoderaron de su teléfono celular y huyeron.

La víctima sufrió lesiones leves en las rodillas, las muñecas y detrás de una oreja. Tras regresar a su vivienda, encontró a personal policial que recorría la zona, relató lo sucedido y aportó datos sobre los agresores. Poco después fueron detenidos dos de ellos.

La Fiscalía de feria calificó el hecho como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, y atribuyó al acusado responsabilidad como coautor. La investigación se apoya en la denuncia, el certificado médico, las actuaciones policiales y de Criminalística, las entrevistas realizadas y el análisis de cámaras de seguridad. Estas imágenes habrían permitido reconstruir el ataque e identificar a las personas involucradas.

La Defensa Pública Penal no formuló objeciones a los cargos, aunque adelantó que trabaja sobre una teoría diferente del caso y que aportará evidencia. El juez tuvo por formulados los cargos y estableció que la investigación penal preparatoria continuará hasta el 18 de noviembre.

Previamente, la Defensa había cuestionado la legalidad de la detención al sostener que se realizó dentro de una vivienda. Tras escuchar a cuatro policías y dos testigos, el juez consideró probado que el hombre fue interceptado en la vía pública, con una orden vigente, y que luego intentó ingresar a la casa y se aferró al portón, lo que generó un forcejeo.

Por ello, declaró legal la detención, aunque advirtió diferencias en los horarios, las firmas y la confección de las actas. Dispuso remitir las grabaciones al Ministerio Público Fiscal de El Bolsón para que analice posibles irregularidades en esos registros.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva hasta el 18 de agosto por el riesgo de que el imputado entorpezca la investigación. Señaló que vive cerca de la víctima, quien manifestó temor, y que aún resta localizar a una cuarta persona y recuperar el teléfono sustraído. La Defensa se opuso y propuso una prohibición de acercamiento o el cumplimiento de la medida en el domicilio con monitoreo electrónico.

El Juez de Garantías consideró acreditada, en esta etapa, la posible participación del acusado y descartó las alternativas propuestas. En consecuencia, ordenó su prisión preventiva hasta el 18 de agosto y queda a cargo del Servicio Penitenciario Provincial la definición del establecimiento donde permanecerá alojado.