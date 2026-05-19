El Bolsón: Formularon cargos a un hombre por tentativa de robo con arma en una plaza

Un hombre fue imputado por el delito de tentativa de robo agravada por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de uso civil, tras un confuso episodio ocurrido en una plaza de la localidad de El Bolsón. La defensa planteó una teoría del caso opuesta.

En la audiencia que se realizó de forma virtual este lunes, la fiscal del caso formuló cargos a un hombre que fue detenido luego de una violenta situación ocurrida el sábado en horas del mediodía en la plaza Grido, en la esquina de calles Rivadavia y Pellegrini.

Según relató la fiscal, a ese lugar llegó el imputado junto con otra persona más y comenzó una conversación con otros dos hombres que se encontraban allí.

En esas circunstancias, el imputado le habría dicho a una de las personas “estás robado”, procediendo a intentar apoderarse de algún elemento de su propiedad que no quedó claro en la denuncia.

Habría golpeado a una de las víctimas con la culata de un revólver, y luego todos procedieron a escapar corriendo en distintas direcciones.

El personal policial detuvo al imputado en cercanías de calle Brown, del lado del callejón sin salida y calle Pellegrini.

Se informó en audiencia que el imputado habría descartado el arma de fuego en un nicho de gas que fue encontrado por personal policial a 200 metros del lugar del hecho.

La calificación legal propuesta por la fiscalía fue de tentativa de robo agravada por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de uso civil, siendo responsable a título de autor.

El defensor oficial indicó que tienen una teoría del caso contrapuesta a la de la defensoría, que el arma no estaba en poder de su defendido y que la propia víctima, al momento de prestar declaración, habría manifestado su negativa al avance de la investigación penal, indicando que no le habían sustraído pertenencias.

El juez de Garantías, tras escuchar a las partes, expresó que, si bien existen dos teorías contrapuestas, se cumplieron los requisitos legales para dar por formulados los cargos y habilitar la etapa penal preparatoria hasta el 17 de septiembre del 2026.

Si bien no hubo pedidos de medidas cautelares, el magistrado le solicitó al imputado mantener el domicilio fijado en el expediente y la presentación en todas las audiencias donde sea requerido.