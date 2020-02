El Bolsón: Familiares y vecinos marcharon pidiendo justicia por Juan y más seguridad para barrio San José

Familiares de Juan Agustín Chávez, acompañados por amigos, vecinos y el grupo Justicia Comarca, marcharon pidiendo justicia y seguridad desde el playón deportivo de Barrio San José hasta la oficina de la fiscalía de El Bolsón. La familia del joven asesinado, quiere que Diego Riffo imputado en el hecho, espere el juicio preso.

Ana , hermana de Juan el joven asesinado en dicho barrio, en diálogo con noticias de la Comarca, dijo como vocera de la familia “ Nosotros queremos que este hombre que le disparó y mató a mi hermano que espere el juicio preso, porque no queremos que después de la preventiva tenga un prisión domiciliario y nosotros tener que lidiar con eso… es re feo , nosotros no vamos a ver nunca más a Juan por algo que este hombre decidió hacer .Estas personas una vez que deciden tener un arma no es con un pensamiento bueno, no entendemos porque la justicia tiene que ser tan liviana con ellos y darle tantos privilegios”; a lo que añadió “ No queremos ver a este hombre suelto en el barrio, cuando nosotros tenemos que caminar por todos lados haciendo justicia y haciendo marchas , entrevistas porque si no nos sentimos escuchados”.

Ana además aseguró que la gente del barrio vive con miedo , es por ello que una vez más pidió públicamente “ dejar de tener miedo, pedimos a los vecinos que esto pare, ayer fue mi hermano hoy o mañana puede ser cualquier otra persona, no queremos gente como esta suelta … porque a esta gente se le había hecho anteriormente allanamientos, se les había encontrado armas que supuestamente se las sacaron y se les permitió o dio libertad para que vuelvan a armarse “, aseveró la hermana de la víctima Juan Chávez, en referencia al homicida y sus hermanos.

Por otra parte, Ana segura que su hermano no era parte de la supuesta discordia con otro muchacho, Juan estaba en el domicilio de la otra persona que buscaban los Riffo, al respecto aclaró “Hay una mujer que fue testigo, que asegura que mi hermano se estaba yendo. Llamaban a otro pibe que estaba adentro de la casa, mi hermano sabía que la cosa no era con él, entonces se despidió de la mujer para irse, cuando el hermano del detenido le dijo a ese guachin también dale, y fue así que le dio un disparo en el estómago… mi hermano falleció en el hospital”.

Falta de seguridad en el barrio

Por otra parte la movilización de pedido de justicia, también fue escenario de un pedido vecinal de mayor seguridad en el barrio, la mayoría de los habitantes del lugar coinciden en que allí el patrullero de la policía solo se lo ve cuando sucede algo, el resto del año no está.

Por su parte Luis Albornoz , referente del grupo Justicia Comarca, sostuvo a este medio “ Como siempre nosotros decimos- Los familiares no elegimos estar acá, yo no elegí este lugar- tampoco podemos dejar de ser solidario con una familia que lo necesita, Juan era el chico del barrio, hoy es Juan mañana puede ser cualquier otro pibe “, a esto agregó “ este es el mejor homenaje que le podemos hacer a los pibes, fíjate que ahora el 03 de febrero se cumplen 4 años del asesinato de mi hijo Matías, nuestra vida ya no es la misma ; somos resilientes y convertimos este dolor en ayudar al otro porque sabemos lo que se siente”.

Albornoz también remarcó que este hecho y este pedido de justicia vuelve a poner al descubierto las falencias del Estado en sus distintas aristas, mientras que a la justicia se le vuelve a reclamar inversión en una estructura judicial, asegurando al respecto que “Hay decisiones que no puede tomar el vecino común el ciudadano de a pie, esto tiene que tomarlo la justicia … porque es la que tiene presupuesto, tienen que darle una estructura judicial a El Bolsón que realmente se merezca , nosotros ya no somos una aldea, somos un pueblo con casi 70 mil habitantes más las ciudades satélites de la Comarca”.

Para más adelante insistir que si bien existen canales de diálogo abiertos, con el intendente, concejales, medios de comunicación y el propio fiscal que los atiende cada vez que marchan hasta la fiscalía, Luis Albornoz aseveró “con eso solamente no alcanza…La justicia tiene que invertir en El Bolsón, y dejar de tratarnos como ciudadanos de segunda”.

Albornoz, remarcó que se decidió que el punto de encuentro y partida de la marcha por Juan Chávez, sea el playón deportivo del barrio San José porque “lamentablemente de noche se convierte en un playón en donde los chicos se juntan a chupar, a drogarse … y todos saben quién vende la droga y adonde se vende el alcohol en este barrio, tiene nombre y apellido… esas son las cosas que nosotros junto a los vecinos del barrio San José estamos diciendo no lo vamos a permitir , porque son los mercaderes de la noche los que se están llevando la vida de nuestros pibes, nosotros ya lo pasamos por eso decimos basta… compartimos plenamente esto de tener miedo, ese miedo es el que nos moviliza”, sostuvo .

Denuncian violencia policial

Por otra parte el referente de Justicia Comarca, adelantó que la próxima semana se reunirán con el comisario, porque entienden que el diálogo es la herramienta que permite salir de tanta violencia; aunque insistió que son ellos los que se encargaran de denunciar la violencia que en esta ocasión sufrieron los hermanos de Juan, durante su detención en los calabozos de la unidad 12, tras el homicidio del joven , asegurando que “ nosotros vimos las huellas de los golpes , ellos tienen miedo no quisieron denunciar, nosotros no tenemos miedo, por eso lo vamos a denunciar como grupo Justicia Comarca. Es el comisario el que tiene que ponerse al frente de esto y decirle a su personal que el próximo que golpe a una persona se lo va a sumariar, él es el jefe de comisaria, algo está pasando en la comisaria de El Bolsón… hay que sacar de la fuerza al a los violentos, no todos los policías son violentos… la violencia no puede combatirse con más violencia” , reflexionó Albornoz.