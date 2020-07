El Bolsón : Familiares de víctimas  piden justicia y dejar de ser ciudadanos de segunda

Una vez más desde el grupo Justicia Comarca visibilizan y hacen oír su reclamo de justicia por varios casos de homicidios de jóvenes y otros hechos violentos aún no resueltos por la justicia rionegrina.

Homicidio Burgos: Piden se ordene la detención de los dos hermanos condenados

Uno de esos casos es el de Mauricio Burgos, asesinado por dos hermanos que fueron encontrados culpables y condenados a 12 años en febrero de 2019; y aún la condena no queda firme, debido todos los vericuetos legales de una justicia garantista para los homicidas.

En la causa Burgos , el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro le denegó a los homicidas la posibilidad de acudir a la corte suprema, pero el juez a cargo del juicio Héctor Leguizamón Pondal , ante un pedido del fiscal, se excusó de ordenar la inmediata detención de los hermanos Millao ( Karim y Brahian) para que se haga efectiva la condena, fundamentando que dicha determinación es potestad del juez de garantía “ esto significa más dilación , más vueltas, peligro de que Karim y brahian Millao se profuguen porque están condenado a 12 años de prisión”, aseveró Luis Albornoz, vocero de Justicia Comarca.

“Si sos pobres no tenes acceso a la justicia “

Así mismo fue crítico con el abogado de la querella, que hace un año no toma contacto con la familia, al subrayar “si sos pobre no accedes a la justicia, si sos pobre se te complica…es mentira que somos todos iguales ante la ley . Este es un llamado al colegio de abogados, lo que hizo este abogado de dejar a la deriva a Sandra Oyarzo, mamá de Mauricio, es poco ético; decí que esta la defensa de la fiscalía y que nos hemos abroquelados detrás de justicia comarca para hacer escuchar nuestra vos”.

Causa de abuso a menor sin resolver

La causa que aún espera concretar el juicio, tiene como imputado a gendarme. La mamá del menor abusado aseguró que no va a bajar los brazos hasta encontrar justicia. El hecho en el 2018 en El Bolsón , el juicio se iba a realizar en junio de este año, pero por la pandemia se suspendió, al día de hoy no se fijó una nueva fecha.

La madre del nene abusado, fue crítica con la fuerza militar en la que el imputado se desempeña laboralmente, al sostener que “la institución debería mínimamente haberlo apartado del cargo”, al tiempo que remarcó que “lo último que supe fue que lo habían trasladado a Buenos Aires”.

El hombre solo estuvo bajo prisión domiciliaria durante 4 meses; y luego retomo su actividad en gendarmería.

Además adelantó que están organizando un escrache con movilización al escuadrón 35 de gendarmería “vamos a poner carteles para que se sepa que estamos atentos para saber que va a pasar con él, me pone muy mal saber que siga en la fuerza más allá que todavía la justicia no da respuesta, la institución debería haberlo apartado del cargo mínimamente” insistió la mujer.

Homicidio Sergio Salazar: Hay testigos que no hablan por miedo

La hermana de Sergio Salazar, a un mes del ultimo homicidio registrado en El Bolsón en plena vía pública, hizo un llamado a los vecinos del barrio testigos del hecho para que hablen y cuenten lo que vieron, así el sujeto que hoy está detenido bajo prisión preventiva y cuyo DNI apareció en la escena del crimen, no recupera la libertad.

Asegura que los testigos tienen miedo de hablar; al tiempo que aseveró da mucha bronca que en el barrio se animen a quemar una casa de delincuentes y no a hablar sabiendo que hay un asesino en el barrio.

La joven, le pide a la justicia que haga su trabajo para que el único detenido por el homicidio de Sergio Salazar, no quede libre. “ Que hagan su trabajo y que no ignoren las cosas, muchas veces piensan que porque uno es pobre no entiende las cosas y eso no es así”, aseguró.

Jamás fuimos escuchados

En otro tramo de la entrevista, Luis Albornoz, reitero el reclamo de “Justicia Comarca”, recordando que hace un año pidieron una reunión con el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, lo que aún no lograron concretar. “Jamás fuimos llamados ni escuchados, creemos que como grupo de familiares tenemos muchas cuestiones para charlar, el código penal procesal tiene que ser revisado, necesitamos la ley de víctimas, nosotros gracias que apenas estamos en el código en dos o tres artículos… “

Así mismo Albornoz indicó que hay cosas que tienen que ser tratadas y decididas por comisiones legislativas. “Los legisladores tampoco están escuchando la voz de los familiares de las víctimas. A quienes nos toca transitar en este proceso, no elegimos estar acá la vida nos puso acá. Estamos porque creemos que es el mejor homenaje que le podemos hacer a los pibes, que su muerte no haya sido en vano ; hay jóvenes de nuestra Comarca que esperan justicia, entre ellos Chávez, Ovando, Salazar, Bahamonde, Villar …son como ocho o 10 casos de asesinatos aún sin resolver. Algo está pasando acá… los ciudadanos de El Bolsón somos ciudadanos de segunda porque la justicia está en Bariloche” , recalcó el vocero de Justicia Comarca.