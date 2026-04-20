El Bolson: Embargo millonario al municipio por un accidente en Plaza España

La Justicia ordenó embargar hasta el 10% de los fondos de coparticipación que percibe la Municipalidad de El Bolsón para garantizar el pago de una indemnización a una joven que sufrió lesiones en Plaza España. La deuda, que supera los 22,8 millones de pesos más intereses y costas, surge de una sentencia por daños y perjuicios que responsabilizó al Estado local por las condiciones de seguridad del espacio público.

El hecho ocurrió años atrás, cuando la víctima, entonces de 16 años, resultó herida mientras utilizaba un juego infantil. En el proceso judicial se acreditó que el accidente se produjo por una falla en la estructura del equipamiento, lo que implicó un incumplimiento del deber de mantenimiento y control por parte del municipio.

La sentencia, dictada en 2025, fijó una indemnización por daños físicos, odontológicos y psicológicos, al considerar que las secuelas derivaron en una incapacidad parcial y permanente. También se reconocieron gastos vinculados al tratamiento y otras consecuencias del hecho, lo que elevó el monto total.

Con la liquidación aprobada y sin pago voluntario, el juzgado habilitó la ejecución a fines del año pasado. El crédito asciende a $22.840.846,23 en concepto de capital, más intereses y costas, estimadas provisoriamente en otros 10 millones de pesos.