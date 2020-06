El Bolsón: El sector gastronómico atraviesa una situación difícil con impacto negativo sobre unos mil trabajadores y unos trescientos emprendimientos

El sector gastronómico de El Bolsón, atraviesa una situación difícil , unos mil trabajadores del sector tuvieron que rescindir en el marco de la emergencia por la Pandemia Covid 19, el 25% de sus salarios; los alrededor de 300 emprendimientos habilitados del rubro atraviesan una grave crisis económica , muchos se encuentran al borde del quiebre y cierre de sus instalaciones por no poder afrontar los costos mensuales con ingresos cero; mientras que aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar bajo modalidad delivery no han superado el 10% de la facturación .

Maximiliano Almonacid, referente del sindicato gastronómico en El Bolsón, UTHGRA, en dialogo con Noticias de la Comarca sostuvo “ Nuestra situación no escapa a la situación turística a nivel nacional, estamos gestionando la reapertura de los establecimientos en El Bolsón, viendo que en la ciudad ha existido un compromiso muy importante de la comunidad en el sentido de responsabilidad civil de acatar las normas de prevención, eso nos permitió a nosotros después de un consenso consultar a los compañeros trabajadores sobre cuál sería el ánimo de empezar a trabajar, en el total de los casos quieren comenzar a trabajar, hay un compromiso en ese sentido dado a la tranquilidad que hay en El Bolsón por la responsabilidad social de la población en donde no se ha registrado circulación comunitaria del virus”

La semana pasada se presentó una propuesta de apertura con atención al público de establecimientos gastronómicos ante el concejo deliberante, organismo municipal que dio el visto bueno, ahora resta coordinar acciones con el poder ejecutivo que en definitiva es quien tras evaluar la situación en el COEM, tiene la facultad de autorizar lo solicitado.

Al respecto Almonacid señaló “Creemos si todo va bien la semana que viene vamos a tener una respuesta positiva al respecto”.

Consultado por el impacto de la emergencia sanitaria, sobre la masa de los trabajadores , el referente gremial de la UTHGRA , sostuvo que el “ Impacto en los trabajadores fue resignar el 25% del salario , para evitar despidos masivos, ya que las empresas a nivel nacional se querían acoger al artículo 221 de la ley 2747 , la cual establece claramente que por factores ajenos a la empresa y por motivos económicos pueden suspender por hasta 75 días a los trabajores o justificar despidos. Esto lo pudimos evitar al trabajar en conjunto con el ministerio de trabajo de la nación, bajando un ATP a las empresas para cubrir el 50 % de los salarios, bajo la premisa fundamental de evitar despidos y suspensiones”.

Así mismo advirtió que a nivel nacional está previsto que cierren un 50 % de pymes, según un relevamiento realizado por el gremio. “Tenemos una margen de acción para que esto no suceda, estamos trabajando en esto. A nivel local hubo dos cierres que ya lo habían definido antes de la pandemia, pero hay muchos que están pensando en cerrar, no hay pymes que aguante más de 2 meses sin facturar. Venimos de una pésima temporada anterior al 2020 por el hanta virus , y hoy con la nueva emergencia el circulo de movimiento económico y turístico del sector está totalmente parado” ,subrayó Almonacid , para agregar “ Estamos trabajando para que no cierren establecimientos y no se despidan compañeros, pero este mes va a ser crucial … de acá a agosto se vienen tiempos muy complejos, si podemos lograr que se habilite esta apertura de establecimientos solicitada va a ser determinante”.

Por otra parte indicó que si se comienza a funcionar y se respetan las normas de cuidados,y se genera una confianza quizás empiece de apoco a girar la rueda. En tal sentido Almonacid se refirió a lo significativo que seria que Chubut abra la frontera que ha instalado en el Paralelo 42º aunque se encargó de dejar en claro que “respetamos la decisión de cada provincia, no podemos caer en contradicciones cuando nosotros nos proclamamos como municipio autónomo, no podemos pretender que otra provincia haga las cosas que nosotros quisiéramos… lo cual no significa que estemos de acuerdo”, aseveró Maximiliano Almonacid.

Finalmente el representante gremial de los trabajadores gastronómicos de El Bolsón, adelantó que se está gestionando una ayuda económica nacional para el sector laboral más allá de agosto, para poder cubrir un 50% de los salarios de casi 1000 trabajadores del rubro.