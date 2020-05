El Bolsón: El municipio exceptúa nuevas actividades

La Municipalidad de El Bolsón adhiere parcialmente al decreto provincial 365/2020 el cual contempla nuevas excepciones que alcanza a comercios, personal de servicio doméstico, peluquerías y jardineros. Continúan prohibidas las salidas de esparcimiento.

El intendente Bruno Pogliano determinó, mediante la resolución municipal 106/2020, adherir al decreto provincial, habilitando nuevas actividades en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo cual es posible dado que El Bolsón no tiene casos de COVID-19.

• Los comercios minoristas o mayoristas de venta podrán retomar la actividad los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 13 horas.

• Trabajadores y trabajadoras vinculados al servicio doméstico en casas particular podrán prestar tareas de lunes a viernes entre las 9 y 13 horas.

• Centros de bellezas y estética, peluquerías y barberías, podrán abrir para la atención al público los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 19 horas.

• Trabajadores jardineros y parquistas podrán prestar tareas los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 19 horas.

En todos los casos el municipio de El Bolsón exige respetar os protocolos sanitarios de prevención y normativas de seguridad e higiene. Quienes no cumplan con las indicaciones podrán ser multados con 1.400 unidades fiscales y sancionados con la clausura.

Además el intendente Bruno Pogliano tomó la decisión de habilitar a los comercios gastronómicos a la entrega de pedidos en el local, cumplimentando las normativas y protocolos sanitarios. El Ejecutivo Municipal evalúa una serie de nuevas medidas a implementar en el corto y mediano plazo.

En El Bolsón es obligatorio el uso de barbijos o tapabocas para circular, y además continúan prohibidas las salidas de esparcimiento. Evitemos la circular. Cuidarte es cuidar a los demás, quédate en casa.