El Bolsón: Dos policías fueron juzgados por presunta falsedad ideológica y tentativa de fraude

En la mañana de este martes(12) se realizó un juicio oral y público contra dos integrantes de la Policía de Río Negro acusados de dar información falsa en el libro de parte diario de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco, en un hecho ocurrido en febrero de 2024. La Fiscalía solicitó que ambos sean declarados culpables.

Según la acusación fiscal, el 3 de febrero de 2024, mientras cumplían funciones de guardia en esa dependencia policial, uno de los imputados asentó falsamente en el libro oficial que otro efectivo se encontraba prestando servicio a las 10:35. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, ese agente estaba demorado en la Comisaría de El Maitén, en Chubut, desde las 4:40 hasta las 10:45 de ese mismo día.

La Fiscalía sostuvo además que la otra imputada, quien estaba a cargo de la dependencia, ordenó realizar esa maniobra para evitar consecuencias administrativas al efectivo ausente, ya que la situación podía derivar en sanciones y descuentos salariales.

Durante los alegatos de clausura, el fiscal remarcó que en la subcomisaría sólo había tres agentes asignados a la guardia, por lo que resultaba imposible desconocer la ausencia del efectivo. También señaló que el libro de parte diario constituye un instrumento público en el que se registra de manera permanente todo lo ocurrido en la dependencia policial.

De acuerdo con la prueba producida en el debate, la irregularidad fue advertida luego de que superiores tomaran conocimiento de una demora contravencional ocurrida en Chubut. A partir de ello se iniciaron actuaciones administrativas y posteriormente la investigación penal.

Ambos acusados fueron asistidos por defensores particulares quienes, al momento de alegar, sostuvieron que no se logró acreditar una maniobra deliberada para ar información falsa en el libro de guardia. En ese sentido, afirmaron que no existió intención de perjudicar a la administración pública ni de beneficiar indebidamente al efectivo ausente y solicitaron la absolución de ambos imputados.

Durante el juicio declararon seis testigos ofrecidos por la Fiscalía, entre ellos un subcomisario que al momento de los hechos se desempeñaba como oficial de servicio de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco. También brindaron testimonio personal del Gabinete de Criminalística de El Bolsón, de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, del Departamento de Liquidación de Sueldos de la Policía de Río Negro y un perito calígrafo oficial del Superior Tribunal de Justicia.

Al momento de alegar, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que las conductas atribuidas constituyen los delitos de falsedad ideológica agravada por haber sido ejecutada por funcionarios públicos con abuso de sus funciones, en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, conforme a los artículos 42, 45, 54, 293 agravado por el 298 y 174 inciso 5 del Código Penal.

Al finalizar la audiencia, el magistrado dio por concluido el debate y adelantó que el veredicto será dado a conocer en una próxima audiencia, que podría realizarse de manera virtual mediante plataforma Zoom.